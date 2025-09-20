En una reciente entrevista, Ricardo Gareca, el exentrenador de la selección peruana, habló abiertamente sobre la posibilidad de regresar a dirigir en el fútbol colombiano. Durante la entrevista confesó lo que piensa de Millonarios.

Aunque el ‘Tigre’ argentino dejó claro que le gustaría volver al América de Cali, club al que ya dirigió en el pasado, al parecer le hizo ojitos al cuadro Embajador, que atraviesa un complejo momento deportivo.

Aunque el técnico argentino fue contundente en sus declaraciones al afirmar que su deseo es volver al conjunto escarlata, Ricardo Gareca también mencionó a Millonarios como uno de los más grandes de Colombia.

“Por Nacional tengo gran respeto, es un grande y está en el mismo nivel de América y Millonarios. Quizás América y Nacional han crecido más, pero Millos es un enorme”, manifestó el entrenador.

Ricardo Gareca quiere volver a América de Cali

En diálogo¿ con El Vbar de Caracol Radio, el técnico argentino se refirió a la posibilidad de volver al América de Cali.

Gareca explicó que, aunque en su momento hubo un acercamiento por parte de la directiva del América, las conversaciones no prosperaron debido a que él ya tenía un compromiso previo con la selección de Chile.

“Sí, pero yo ya tenía la palabra con la Selección de Chile en el momento que llamó la gente de América”, afirmó.

A pesar de la oportunidad fallida, el entrenador anticipó que su intención es volver a trabajar el próximo año, sin importar el país. “El año que viene la idea es empezar a trabajar. Acá en Argentina, en Colombia o en el lugar que se dé”, añadió.

Sobre América de Cali, puntualmente, dijo que es una institución a la que le tiene un gran apreció y dejó la puerta abierta.