Salió a la luz lo que le está pasando al presidente de la Dimayor por decir que es hincha de Millonarios

El 2024 no fue nada fácil para la Dimayor y por decisiones arbitrales y del Comité Disciplinario se llegó a instalar la narrativa que Millonarios estaba siendo favorecido. Y, como si algo más faltara, se dio una confesión del presidente Fernando Jaramillo cuando no sabía que estaba al aire.

Durante la Liga Colombiana I-2024, Millonarios tuvo que apretar el acelerador con seis victorias en las últimas seis fechas para clasificar a los cuadrangulares. Sin embargo, estos resultados no todos los tomaron de buena manera, y se empezó a hablar de un supuesto favorecimiento antes de que Jaramillo ratificara que es hincha ‘Millos’.

“¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal, pero perdón…”, dijo Fernando Jaramillo en el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’ antes de decir que “un momento… ¿Esto está al aire o no? ¿Todo lo que estoy diciendo?”.

Luego de la confesión del presidente de la Dimayor que ratificaba que era hincha de Millonarios, en la Liga Colombiana II-2024 se instaló la narrativa que buscaban ayudar a Radamel Falcao par que fuera campeón con el equipo albiazul, así que la presión sobre Jaramillo no paró de crecer durante el primer mes del 2025.

El presidente de la Dimayor y la consecuencia por decir que es de Millonarios

Jugadores de Millonarios y Fernando Jaramillo. (Foto: Vizzor Image)

El bus que llevaba a la delegación de Millonarios al estadio Sierra Nevada fue agredido y terminó con un vidrio roto que hirió al arquero Iván Arboleda y al delgado Óscar Cortés. La Dimayor se demoró en tomar la decisión de suspender el partido por la primera fecha de la Liga Colombiana I-2025 y salió a la luz cuál habría sido la razón. “Lo que pasa es que este cuento de Jaramillo, que le dicen ‘Jaramillos’, en Millonarios sienten que el tipo está totalmente condicionado porque lo tienen maniatado. Si toma una decisión que convenga al club en algo que es demasiado obvio, porque no es de camisetas, reitero porque si esto le pasa al bus del Cali, Unión o Llaneros se debe suspender el partido inmediatamente. Entonces, sienten que la reacción fue mucho más lenta porque el tipo lamentablemente está condicionado por todo lo que se le ha dicho y se le ha atacado“, dijo el periodista Guillermo Arango, de RCN Radio.

El DT de Millonarios reveló cuántos policías no pudieron evitar el ataque en Santa Marta

Luego de conocerse que la Dimayor aspira a que el partido Unión Magdalena vs. Millonarios por la primera fecha de la Liga Colombiana I-2025 se juegue a finales de febrero, el entrenador David González le contó a la emisora ‘Antena 2’ que “nosotros íbamos en el bus y contaba tres motos de policías, es decir seis policías dos en cada moto. Después escuché que eran cuatro o cinco, pero los que alcancé a ver eran tres, y ya al momento de llegar al estadio dando la curva que ya desde el propio estadio nos lleva hacia la parte de atrás donde es la entrada al camerino, pero en el propio perímetro del estadio, resulta que por donde podíamos entrar había un taxi parqueado en contravía descargando a unas personas y nosotros no pudimos pasar. En esos diez o quince segundos que nos tocó quedarnos ahí parados quedamos totalmente expuestos. Llegaron hinchas del Unión a pegarle a los vidrios, inicialmente con las manos y nosotros dentro del bus. De un momento a otro se escuchó el golpe de la piedra y los muchachos que lo alcanzaron a ver fue un tipo ahí cerquita”.

