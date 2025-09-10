Es tendencia:
Santiago Giordana se sacude de la sequía y vuelve al gol con Millonarios

El delantero argentino, Santiago Giordana, llevaba más de seis meses sin marcar gol con Millonarios. Este tanto es un respiro para el jugador y también para el equipo.

Por Michell Figueroa

Santiago Giordana volvió a marcar gol con Millonarios tras más de seis meses.
Santiago Giordana volvió a marcar gol con Millonarios tras más de seis meses.

Millonarios se impuso ante el Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2025-II. Con un gol de Santiago Giordana, el cuadro Embajador tomó la ventaja en el minuto 30 del partido que se juega en el estadio Nemesio Camacho El Campín este miércoles 10 de septiembre.

Este tanto, más que darle aliento a Millonarios, es un respiro para el delantero que llevaba más de seis meses sin hacer goles con el club capitalino.

Santiago Giordana no hacía gol desde 24 de febrero cuando Millonarios jugó ante el Deportivo Cali. El argentino llevaba más de seis meses sin lograr un tanto y las críticas llovían desde hace tiempo, pues en los más de 70 partidos con el Embajador, solo ha hecho ocho goles.

