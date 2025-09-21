“Saquen a ese irresponsable”: hinchas de Millonarios piden la salida ya de un jugador

Un Millonarios muy urgido de puntos logró una victoria muy importante en la Liga contra Fortaleza, en el estadio El Campin. Un triplete de Beckham David Castro le dio respiro a los embajadores de cara a una posible clasificación a los cuadrangulares. Eso sí, hubo una actuación para lamentar de uno de sus futbolistas y la hinchada pidió su salida de manera inmediata.

Los dirigidos por Hernán Torres empezaron ganando apenas a los dos minutos. Un balón filtrado a Leonardo Castro, que no pudo definir bien, quedó en medio de una serie de rebotes en el área. Al final, Beckham Castro fue el que pudo capitalizar y poner el balón al fondo de la red.

Con el juego 1-0, llegó el primer error de la defensa, sobre el filo del término del primer tiempo. El defensor Sergio Mosquera quiso defender con su cuerpo el balón y falló. Esto fue aprovechado por Jhon Velásquez que entró solo al área y definió para el empate parcial de Fortaleza.

“Saquen a ese irresponsable”, explotan los hinchas de Millonarios contra un jugador

Afortunadamente para Millonarios, luego vinieron dos goles más de Beckham que aseguraron la victoria. Sin embargo, a falta de un minuto para los 90, Mosquera volvió a fallar y cometió un penalti. El 3-2 definitivo no calmó los ánimos entre los hinchas que la emprendieron contra Mosquera en las redes sociales.

“Saquen a ese irresponsable”, “Millonarios ganó a pesar de Mosquera, qué jugador tan perverso”, “Terrible lo de Sergio Mosquera, lo peor es que no hay más”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en las redes sociales. A pesar de esto, no se espera que pierda la posición para el futuro.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por la Liga Beyplay?

El próximo juego de Millonarios será contra Atlético Nacional por la fecha 13 de la Liga Colombiana. El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el sábado 27 de septiembre, a las 8:30pm, con transmisión de Win+.