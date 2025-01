Se muere por jugar en Millonarios, no vale mucho, pero el 'Gato' Pérez sigue dormido

El mercado de pases del fútbol profesional colombiano continúa y en Millonarios cada día se apagan más las expectativas. Luego de ser protagonistas en varias ventanas de fichaje, a hoy no ha traído un solo refuerzo para el 2025. Por el contrario, ha sumado varias bajas y aún no se anuncia a nadie. Y para colmo, hay un jugador que sigue esperando la oferta, se muere por llegar, pero en el azul no lo concretan.

En lo que va corrido del 2025, el equipo hoy dirigido por David González ya tiene tres bajas importantes. Omar Bertel, quien salió hacia el América de Cali; Daniel Giraldo, al fútbol de Brasil; y Radamel Falcao, quien no ha renovado. De este último, al menos se espera que la próxima semana se concrete su renovación y juegue un año más en el equipo albiazul.

Es sabido desde que antes de que se fuera Alberto Gamero que Millonarios necesita jugadores en posiciones específicas. Primero, los laterales y luego al menos un extremo que sea desequilibrante. Y en el mercado hay un futbolista que sigue esperando el llamado, pero la nula gestión de Ricardo ‘Gato’ Pérez no ha podido concretar el fichaje.

Mateo Puerta quiere jugar en Millonarios, pero el director deportivo no ha logrado el fichaje

El jugador es una valiosísima pieza de Águilas Doradas en los últimos años: Mateo Puerta. El lateral derecho ha sido uno de los máximos protagonistas de la Liga en su posición y está buscando nuevos aires. Millonarios desde hace rato ha venido buscando al jugador, quien ‘se muere’ por vestirse de azul. Sin embargo, según el periodista Guillermo Arango, la nula gestión de Ricardo ‘Gato’ Pérez, director deportivo de Millonarios, lo ha impedido.

“Acá hay un problema de gestión, porque con Gamero y David González, se sabía que se necesitaban laterales. Mateo Puerta está que se muere por venir, pero Millonarios no quiere pagar la plata que pide Águilas. La verdad oí la cifra, nada exorbitante”, dijo el periodista en Win Sports.

¿Millonarios no puede fichar por culpa de Falcao?

Uno de los mitos que se instaló en este periodo de fichajes es que la renovación de Radamel Falcao le impedía contratar a Millonarios. Esto desde varios sectores se ha negado ya que es un negocio independiente al resto. Lo cual hace más grave y refuerza la idea de que el trabajo del ‘Gato’ Pérez deja mucho que desear ya que no hay gestión. Por ahora queda esperar los próximos días, si finalmente los embajadores fichan nuevos jugadores.

