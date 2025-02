Millonarios ha iniciado un nuevo ciclo bajo las órdenes de David González y muchos hinchas esperan resultados inmediatos tras un cierre de 2024 negativo con Alberto Gamero. El periodista, Carlos Antonio Vélez ha salido a defender al nuevo entrenador.

El ciclo de David González con Millonarios ha iniciado con 2 victorias, 1 empate y una derrota. El nuevo entrenador sufrió su primera derrota ante Independiente Medellín en la última fecha. Muchos hinchas ya cuestionan el funcionamiento del equipo.

En su programa ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez defendió a González y aseguró que el tipo de juego que busca el entrenador con Millonarios. El periodista reclamó la impaciencia de los hinchas del ‘Embajador’ con el proceso del DT.

La crítica de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez hizo énfasis en el juego directo de Millonarios. “Para algunos, el problema es que David Gonzáles le ha metido al equipo el juego directo. Cuando yo escuché eso me fui de espalda. Por Dios. Millonarios viene jugando directamente, haciendo goles por cantidades“.

El crítico resaltó que este estilo de juego no fue traído por Gonzále. “En el año 2022 Millonarios era el equipo que más lindo jugaba, no ganaba nada. En ese momento mezclaron la posesión productiva con el juego directo. En el año 2023 adoptó el juego directo y se olvidó del productivo. Siguió teniendo la pelota más que el rival, pero a través de la posesión no marcaba un solo gol. A través de ese juego directo gana la Copa“.

“De ahí en adelante Millonarios tiene como característica el juego directo. No lo ha traído David González. Apenas está trabajando. Millonarios jugaba directo con Gamero” agregó Vélez, asegurando que dejar el juego de posesión ha beneficiado a los Millos en los últimos años.

“González todavía no ha podido darle al equipo su propia firma. Se va a demorar unos días. En los equipos profesionales no hay procesos, hay resultados. Unos técnicos que tienen una metodología clara y definida… eso demora unos meses” concluyó.

