Millonarios tiene todo listo para enfrentar a América por la fecha 4 del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay 2023-I. El estadio El Campín, el conjunto Embajador va en busca de una victoria que le permita clasificarse a la gran final de la Liga colombiana, a falta de dos fechas para finalizar su grupo en esta fase del torneo. El equipo de Alberto Gamero tiene varias novedades importantes para afrontar este duelo clave ante el conjunto caleño.

Millonarios vs. América: el duelo destacado de la Fecha 4 de los cuadrangulares en el FPC

A primera hora del día, Millonarios informó a la prensa y todos sus hinchas que para este duelo no podrán contar con la presencia de Leonardo Castro. Tras no recuperarse de una dolencia muscular, no recibió el alta médica y se encuentra adelantando un proceso de recuperación para regresar en los próximos partidos del equipo en las finales de la Liga y el final del grupo en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el cuadro liderado por Alberto Gamero confirmó los nombres que fueron citados para este duelo ante América y aquí hay noticias que dan parte de tranquilidad a la afición. En la convocatoria entraron David Mackálister Silva, Daniel Cataño y Luis Carlos Ruiz. Los tres están listos y a punto para volver a jugar con Millonarios.

Convocatoria de Millonarios para el duelo ante América