Sonaban para ser refuerzos de Millonarios, pero están descartados: solo ficharían a uno

Pasan los días, la Liga Betplay ya dio inicio y en Millonarios todavía siguen con la suma de cero refuerzos. Actualmente es uno de los únicos dos equipos que no sumó jugadores a su nómina para el 2025 y sumado a eso ya salieron del club 10 futbolistas. Tras confirmarse la renovación de Radamel Falcao (que todavía no se ha hecho oficial) se hablaron de varios posibles refuerzos, pero la realidad es que solo llegaría uno.

Publicidad

Publicidad

La preocupación e incertidumbre crece en los hinchas y el nuevo cuerpo técnico embajador por la falta de refuerzos para la temporada. A pesar de que no hubo debut en la Liga, el torneo ya va andando y los nuevos jugadores no se ven. Y ahora se conoció que varios de los futbolistas que sonaron para ser nuevos jugadores del club no llegarán.

ver también Millonarios hizo oficial la nueva salida de uno de sus futbolistas

La razón para el descarte de todos los refuerzos que sonaron es la misma: son muy costosos. O al menos eso explicó el periodista Guillermo Arango, este lunes, en el programa La Jugada, de RCN Radio. Para esta semana solo se espera la firma de un jugador, hacer oficial la renovación de Falcao y habrá un regreso inesperado a las filas del nuevo DT, David González.

El refuerzo que anunciará Millonarios en los próximos días

Pues bien, fueron tres los nombres que surgieron y se iniciaron negociaciones en Millonarios para ser refuerzos, pero parece que ninguno llegará. El primero es Yairo Moreno, de pasado reciente en Junior de Barranquilla e Independiente Medellín; está libre, pero estaría pidiendo una cantidad exorbitante de salario. El otro es Andrés Colorado, quien también fue descartado por el Junior, pero inconvenientes entre las directivas de Millonarios y el agente del jugador impedirían su llegada.

Publicidad

Publicidad

Otro de los jugadores que está complicado es Luis Manuel Orejuela. El lateral derecho quedó libre del Sao Paulo de Brasil, pero es pretendido por varios equipos a nivel continental. Millonarios haría el esfuerzo y las negociaciones están abiertas. El que sí ya estaría listo es Nicolás Giraldo, lateral izquierdo que salió del Deportivo Pereira, y ya estuvo con David González en el 2023 con el Deportes Tolima.

Encuesta¿Cuántos refuerzos necesitaría Millonarios para el 2025? ¿Cuántos refuerzos necesitaría Millonarios para el 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

El inesperado regreso a Millonarios de un jugador que estaba a préstamo

Otro de los ‘refuerzos’ con los que podrá contar el nuevo entrenador será el volante Dewar Victoria. El jugador de 23 años debutó en Millonarios en el 2021, pero tras las pocas oportunidades con Alberto Gamero fue cedido al Patriotas de Tunja. Este préstamo terminaba el 30 de junio del 2025, pero el club embajador hizo uso del ‘rescate anticipado’ y el volante se unirá al equipo durante esta semana.

Publicidad