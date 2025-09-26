Sorpresiva convocatoria de Millonarios para el superclásico contra Atlético Nacional

Millonarios tiene todo listo para jugar el superclásico de la fecha 13 de la Liga Colombiana ante Atlético Nacional en condición de visitante. El equipo azul, ahora con el técnico Hernán Torres al mando, espera seguir con la buena racha en la ciudad de Medellín y así dar un paso clave en la búsqueda de la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

El reto no se ve para nada fácil y Atlético Nacional, además de estar con su público en el Atanasio Girardot, necesita los tres puntos para no seguir cayendo en la tabla de posiciones y más bien impulsar su clasificación a cuadrangulares semifinales. Y es que no son solamente las necesidades de cada equipo, sino que el superclásico es un partido aparte y no se puede perder.

Millonarios sigue soñando con las finales del Fútbol Colombiano, pero para eso necesita seguir sumando y perder ni un punto más. Desde la llegada del entrenador Hernán Torres las cosas han mejorado y se salió del fondo de la tabla. El equipo azul ya suma 14 puntos y para enfrentar a Nacional se destaca la convocatoria de su goleador Leonardo Castro y la inscripción de un canterano.

Hernán Torres tendrá a Diego Novoa e Iván Arboleda en la zona de arqueros y Juan Pablo Vargas y Sergio Mosquera en la zona defensiva. Una de las bajas más sensibles que tendrá Millonarios para el superclásico es Jorge Arias, quien fue el sacrificado y deberá pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Helibelton Palacios y Samuel Martín vuelven a la convocatoria.

La sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar Nacional

En el listado se destaca a Cristian Uparela, un defensa central cartagenero, categoría 2007, que se destaca por su liderazgo y gran capacidad en el juego aéreo. Podría tener minutos ante Atlético Nacional si algo extraordinario ocurre con la dupla de Juan Pablo Vargas y Sergio Mosquera. Alex Moreno Paz también está en lista.

En la zona de volantes, vuelve Nicolás Arévalo, Dewar Victoria y Stiven Vega. El brasileño Bruno Sávio también está en la lista, así como Cristian Cañozales, Beckham David Castro y Edwin Mosquera. Como delanteros, están Santiago Giordana, Jorge Cabezas Hurtado y Leonardo Castro.

El superclásico Atlético Nacional vs. Millonarios se jugará este 27 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 8:30 pm, hora colombiana. El partido es válido por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2025.

