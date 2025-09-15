Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
MILLONARIOS

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Envigado en Copa

Millonarios buscará darle vuelta al resultado obtenido en el partido de ida donde está obligado a ganar por más de un gol.

Por Jhobirson Molina

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Envigado en Copa
© VizzorImage / Luis Benavides / ContSorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Envigado en Copa

Millonarios sigue sin levantar cabeza en el Fútbol Colombiano. El cuadro ‘embajador’ viene de caer goleado ante Alianza en condición de visitante por Liga, ahora tendrá un nuevo reto y es remontar la serie de octavos de final de Copa ante Envigado.

Los dirigidos por Hernán Torres cayeron en la ida por la mínima diferencia. Saben que no pueden perder, ni empatar y para no sufrir deben ganar el partido con una diferencia de dos goles.

El otro jugador que no soportan en la titular de Millonarios: “Con razón Banguero es titular”

ver también

El otro jugador que no soportan en la titular de Millonarios: “Con razón Banguero es titular”

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Envigado en Copa

Para este compromiso que se disputará este martes en el estadio Metropolitano de Techo, el entrenador Hernán Torres recuperó a varios jugadores. Los porteros serán Diego Novoa e Iván Arboleda. En la zaga posterior recuperó a Helibelton Palacios y volverá Nicolás Giraldo.

Publicidad

En el medio campo también se dará el regreso del brasilero Bruno Sávio, quien se lesionó en partido de Liga y estuvo varios compromisos fuera de la cancha. Los jugadores que se mantienen en departamento médico son Alex Castro y Danovis Banguero.

Imagen

En el frente de ataque la única novedad es Santiago Giordana. Leonardo Castro sería el titular, pues ya ha sumado minutos en los últimos dos encuentros de Liga BetPlay.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi
Atlético Nacional

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

Se conoció la decisión que tomó Atlético Nacional con Javier Gandolfi
Atlético Nacional

Se conoció la decisión que tomó Atlético Nacional con Javier Gandolfi

Llegó a la selección, la noche lo alejó y gana 50 millones: “Estaba de mesero”
Selección Colombia

Llegó a la selección, la noche lo alejó y gana 50 millones: “Estaba de mesero”

Pronósticos América de Cali vs Atlético Bucaramanga: choque clave entre la necesidad escarlata y la ilusión leoparda
Apuestas

Pronósticos América de Cali vs Atlético Bucaramanga: choque clave entre la necesidad escarlata y la ilusión leoparda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo