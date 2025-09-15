Millonarios sigue sin levantar cabeza en el Fútbol Colombiano. El cuadro ‘embajador’ viene de caer goleado ante Alianza en condición de visitante por Liga, ahora tendrá un nuevo reto y es remontar la serie de octavos de final de Copa ante Envigado.

Los dirigidos por Hernán Torres cayeron en la ida por la mínima diferencia. Saben que no pueden perder, ni empatar y para no sufrir deben ganar el partido con una diferencia de dos goles.

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Envigado en Copa

Para este compromiso que se disputará este martes en el estadio Metropolitano de Techo, el entrenador Hernán Torres recuperó a varios jugadores. Los porteros serán Diego Novoa e Iván Arboleda. En la zaga posterior recuperó a Helibelton Palacios y volverá Nicolás Giraldo.

En el medio campo también se dará el regreso del brasilero Bruno Sávio, quien se lesionó en partido de Liga y estuvo varios compromisos fuera de la cancha. Los jugadores que se mantienen en departamento médico son Alex Castro y Danovis Banguero.

En el frente de ataque la única novedad es Santiago Giordana. Leonardo Castro sería el titular, pues ya ha sumado minutos en los últimos dos encuentros de Liga BetPlay.

