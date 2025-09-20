En una jornada decisiva para sus aspiraciones en la Liga BetPlay, Millonarios anunció su lista de convocados para el partido de este domingo 21 de septiembre, ante Fortaleza en el estadio El Campín.

La convocatoria, a cargo del director técnico Hernán Torres, presenta varias novedades importantes que buscan darle un nuevo aire al equipo en su objetivo de clasificar a los cuadrangulares finales.

La principal sorpresa en el listado es la primera convocatoria para el equipo profesional del joven portero Iván Díaz. El guardameta de 18 años, proveniente de las divisiones menores, ocupará el lugar de Iván Mauricio Arboleda, quien no fue llamado para este encuentro.

Por su parte, el defensa Sergio Mosquera, que había recibido una tarjeta roja en un partido reciente, fue convocado y está habilitado para jugar.

Convocados de Millonarios

Con estas novedades, la lista completa de convocados para el partido contra Fortaleza es la siguiente:

Arqueros:

Diego Novoa

Iván Díaz

Defensas:

Samuel Martín

Juan Pablo Vargas

Sergio Mosquera

Helibeltón Palacios

Jorge Arias

Álex Paz

Volantes:

Nicolás Arévalo

Dewar Victoria

Bruno Savio Da Silva

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

Delanteros:

Beckham Castro

Leonardo Castro

Santiago Giordana

Edwin Mosquera

Cristian Cañozales

Jorge Hurtado

