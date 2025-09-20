En una jornada decisiva para sus aspiraciones en la Liga BetPlay, Millonarios anunció su lista de convocados para el partido de este domingo 21 de septiembre, ante Fortaleza en el estadio El Campín.
La convocatoria, a cargo del director técnico Hernán Torres, presenta varias novedades importantes que buscan darle un nuevo aire al equipo en su objetivo de clasificar a los cuadrangulares finales.
La principal sorpresa en el listado es la primera convocatoria para el equipo profesional del joven portero Iván Díaz. El guardameta de 18 años, proveniente de las divisiones menores, ocupará el lugar de Iván Mauricio Arboleda, quien no fue llamado para este encuentro.
Por su parte, el defensa Sergio Mosquera, que había recibido una tarjeta roja en un partido reciente, fue convocado y está habilitado para jugar.
Convocados de Millonarios
Con estas novedades, la lista completa de convocados para el partido contra Fortaleza es la siguiente:
Arqueros:
- Diego Novoa
- Iván Díaz
Defensas:
- Samuel Martín
- Juan Pablo Vargas
- Sergio Mosquera
- Helibeltón Palacios
- Jorge Arias
- Álex Paz
Volantes:
- Nicolás Arévalo
- Dewar Victoria
- Bruno Savio Da Silva
- Stiven Vega
- Sebastián del Castillo
- Álex Castro
Delanteros:
- Beckham Castro
- Leonardo Castro
- Santiago Giordana
- Edwin Mosquera
- Cristian Cañozales
- Jorge Hurtado