Millonarios tiene todo listo para jugar su partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay ante Alianza en condición de visitante. Luego del importante triunfo sobre Pasto que los ilusiona con los cuadrangulares, el entrenador Hernán Torres confirmó a los convocados para este compromiso.

El conjunto ‘embajador’ sigue soñando con las finales del Fútbol Colombiano, pero para eso necesita seguir sumando. Desde la llegada del entrenador ya suma 7 puntos de 9 posibles, recuperó a su goleador, pero también perdió a un jugador en el medio campo.

ver también Jugador de Pasto reveló qué le dijo el árbitro tras el choque con Diego Novoa de Millonarios

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para su visita a Alianza

Diego Novoa e Iván Arboleda serán los arqueros, en la parte defensiva regresa Juan Pablo Vargas y no estará Danovis Banguero, quien se encontraba con Selección. El medio campo no estará Juan Carlos Pereira, quien en el anterior partido sufrió lesión en el talón de Aquiles.

Publicidad

Publicidad

En el frente de ataque, Leonardo Castro es la gran novedad al sumar su segunda convocatoria luego de la lesión que lo dejó cinco meses por fuera de las canchas. Además, se conoció que probablemente sea titular en el equipo de Hernán Torres para esta fecha.

Así las cosas, Millonarios saldría a la cancha con: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Johan Hernández; Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Beckham Castro, Jorge Hurtado, Edwin Mosquera y Leonardo Castro.

Publicidad

Publicidad

Millonarios es 11 en la tabla de posiciones con 11 puntos y -1 en la diferencia de gol a 2 puntos del octavo que es Independiente Santa Fe y a 6 del séptimo lugar. Ganar es obligación para los ‘embajadores’ si quieren seguir soñando con la clasificación.