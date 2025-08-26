Millonarios se enfrenta en la noche de este 26 de agosto a Real Cartagena, por la Copa BetPlay, y lo hace estrenando director técnico. Hernán Torres llegó tras la repentina salida de David González y este será su primer partido con el Embajador.

Con todo listo para enfrentar el compromiso de uno de los torneos locales, Millonarios hizo pública la alineación titular para el encuentro.

Hernán Torres, DT de Millonarios, sorprendió con un once titular conformado por De Amores en el arco; Martín, Mosquera y Arias en la defensa; Banguero, Arévalo, Del Castillo en el mediocampo; y Vega Castro, Beckham Castro y Giordana en el ataque.

Alineación de Millonarios.

Millonarios revivió en El Campín y goleó al Junior

En el más reciente partido de Millonarios, en el que enfrentó al Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay, el equipo se sacudió de la mala racha y goleo.

Luego de seis partidos sin una sola victoria, Millonarios goleó al líder de la tabla, con un marcador de 3-0. El triunfo generó controversia y muchos aseguraron que era muestra de un supuesto “complot” para sacar a David González, que renunció un partido antes.

Lo cierto es que las expectativas de la hinchada frente al partido contra el Real Cartagena son altas. Lo anterior, teniendo en cuenta que se estrena Hernán Torres y al parecer el ánimo de los jugadores ya está mejor.

