Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Millonarios

Sorpresiva titular de Millonarios en su primer partido con Hernán Torres

Luego de la salida de David González, en medio de una fuerte crisis deportiva en Millonarios, el equipo se recompuso con una goleada y ahora jugará el primer partido con el nuevo DT, Hernán Torres.

Por Michell Figueroa

Millonarios jugará msu primer partido con el nuevo director técnico, Hernán Torres, tras la salida de david González. ((Foto: VizzorImage / Juan Torres)
© VizzorImage /Juan Torres / ContribuidorMillonarios jugará msu primer partido con el nuevo director técnico, Hernán Torres, tras la salida de david González. ((Foto: VizzorImage / Juan Torres)

Millonarios se enfrenta en la noche de este 26 de agosto a Real Cartagena, por la Copa BetPlay, y lo hace estrenando director técnico. Hernán Torres llegó tras la repentina salida de David González y este será su primer partido con el Embajador.

Publicidad

Con todo listo para enfrentar el compromiso de uno de los torneos locales, Millonarios hizo pública la alineación titular para el encuentro.

Conmoción en el FPC por la confesión de Andrés Cadavid y la “trampa” de Millonarios para ser campeón

ver también

Conmoción en el FPC por la confesión de Andrés Cadavid y la “trampa” de Millonarios para ser campeón

Hernán Torres, DT de Millonarios, sorprendió con un once titular conformado por De Amores en el arco; Martín, Mosquera y Arias en la defensa; Banguero, Arévalo, Del Castillo en el mediocampo; y Vega Castro, Beckham Castro y Giordana en el ataque.

Alineación de Millonarios.

Alineación de Millonarios.

Publicidad

Millonarios revivió en El Campín y goleó al Junior

En el más reciente partido de Millonarios, en el que enfrentó al Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay, el equipo se sacudió de la mala racha y goleo.

Luego de seis partidos sin una sola victoria, Millonarios goleó al líder de la tabla, con un marcador de 3-0. El triunfo generó controversia y muchos aseguraron que era muestra de un supuesto “complot” para sacar a David González, que renunció un partido antes.

Lo cierto es que las expectativas de la hinchada frente al partido contra el Real Cartagena son altas. Lo anterior, teniendo en cuenta que se estrena Hernán Torres y al parecer el ánimo de los jugadores ya está mejor.

Publicidad
michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
La primera decisión de Hernán Torres para su debut como DT de Millonarios
Millonarios FC

La primera decisión de Hernán Torres para su debut como DT de Millonarios

El exjugador de Nacional que suena para Millonarios: “Puede servir”
Millonarios FC

El exjugador de Nacional que suena para Millonarios: “Puede servir”

El primer futbolista que renovaría Millonarios, tras llegada de Hernán Torres
Millonarios FC

El primer futbolista que renovaría Millonarios, tras llegada de Hernán Torres

Pronósticos Atlético Bucaramanga vs América de Cali: duelo vibrante en el inicio de los octavos de final de la Copa Colombia
Apuestas

Pronósticos Atlético Bucaramanga vs América de Cali: duelo vibrante en el inicio de los octavos de final de la Copa Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo