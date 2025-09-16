Millonarios se midió ante Envigado por el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Colombia, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, escenario que contó con una importante presencia de hinchas del ‘azul’, los cuales presenciaron el 0-0 con el que su equipo quedó eliminado ante los ‘naranjas’, tras la derrota de la ida 1-0.

El trámite de partido inició con una buena actitud por parte del club ‘embajador’, pero con el pasar de los minutos el equipo empezó a perder claridad y la desesperación se tomó a los futbolistas, mostrándose muy imprecisos, con errores, por lo que no generaba ocasiones de gol para poder igualar la llave.

Uno de los futbolistas que viene mostrando un muy flojo rendimiento es el mediocampista Nicolás Arévalo, jugador que no ha podido regresar al nivel que se le vio en otros momentos en el primer semestre, es por esto que muchos hinchas la emprendieron contra el joven volante del cuadro capitalino.

“De verdad que Arévalo tiene un congelador en el pecho… No me vendan más humo”, fue uno de los comentarios de un hincha de Millonarios sobre el nivel de Nicolás en las redes sociales, en el duelo que terminó con la eliminación contra Envigado, en lo que es un golpe muy duro para los dirigidos por el entrenador Hernán Torres.

El próximo partido de Millonarios

Ahora Millonarios encaminará sus energías en las últimas opciones que tiene para mantenerse con posibilidad de clasificarse a los cuadrangulares en la Liga Colombiana, cuando se mida en la fecha 12 a Fortaleza el próximo día domingo 21 de septiembre a las 2:00 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio El Campín.

