Millonarios tiene todo listo para jugar su partido ante Alianza en condición de visitante. Luego del importante triunfo sobre Deportivo Pasto que los ilusiona con los cuadrangulares, el entrenador Hernán Torres tendría lista la nómina titular para este compromiso.

El conjunto ‘embajador’ sigue soñando con las finales del Fútbol Colombiano, pero para eso necesita seguir sumando. Desde la llegada del entrenador ya suma 7 puntos de 9 posibles, recuperó a su goleador, pero también perdió a un jugador en el medio campo.

Titular de Millonarios para enfrentar a Alianza en la Liga BetPlay

Millonarios saldría con Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Johan Hernández; Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Beckham Castro, Jorge Hurtado, Edwin Mosquera y Leonardo Castro.

Danovis Banguero, Alex Castro tendrán descanso para esta jornada porque acumulan algunas molestias, nada grave, pero estarían ya para la siguiente semana.

Millonarios es 11 en la tabla de posiciones con 11 puntos y -1 en la diferencia de gol a 2 puntos del octavo que es Independiente Santa Fe y a 6 del séptimo lugar. Ganar es obligación para los ‘embajadores’ si quieren seguir soñando con la clasificación.

