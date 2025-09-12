Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
MILLONARIOS

Titular de Millonarios para enfrentar a Alianza en la Liga BetPlay

Millonarios buscará otros tres puntos en condición de visitante que lo acerquen al grupo de los ocho.

Por Jhobirson Molina

Titular de Millonarios para enfrentar a Alianza en la Liga BetPlay
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffTitular de Millonarios para enfrentar a Alianza en la Liga BetPlay

Millonarios tiene todo listo para jugar su partido ante Alianza en condición de visitante. Luego del importante triunfo sobre Deportivo Pasto que los ilusiona con los cuadrangulares, el entrenador Hernán Torres tendría lista la nómina titular para este compromiso.

El conjunto ‘embajador’ sigue soñando con las finales del Fútbol Colombiano, pero para eso necesita seguir sumando. Desde la llegada del entrenador ya suma 7 puntos de 9 posibles, recuperó a su goleador, pero también perdió a un jugador en el medio campo.

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para su visita a Alianza

ver también

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para su visita a Alianza

Titular de Millonarios para enfrentar a Alianza en la Liga BetPlay

Millonarios saldría con Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Johan Hernández; Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Beckham Castro, Jorge Hurtado, Edwin Mosquera y Leonardo Castro.

Publicidad
Imagen

Danovis Banguero, Alex Castro tendrán descanso para esta jornada porque acumulan algunas molestias, nada grave, pero estarían ya para la siguiente semana.

Millonarios es 11 en la tabla de posiciones con 11 puntos y -1 en la diferencia de gol a 2 puntos del octavo que es Independiente Santa Fe y a 6 del séptimo lugar. Ganar es obligación para los ‘embajadores’ si quieren seguir soñando con la clasificación.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Sorpresiva convocatoria de Millonarios para su visita a Alianza
Millonarios FC

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para su visita a Alianza

Alineaciones Fortaleza vs. América de Cali por la fecha 11 de la Liga
América de Cali

Alineaciones Fortaleza vs. América de Cali por la fecha 11 de la Liga

Reconocido entrenador del FPC dejaría tirado el equipo para ser DT de Venezuela
Fútbol Colombiano

Reconocido entrenador del FPC dejaría tirado el equipo para ser DT de Venezuela

La gran noticia que recibió Néstor Lorenzo para la Selección tras la actuación de Mier
Fútbol internacional

La gran noticia que recibió Néstor Lorenzo para la Selección tras la actuación de Mier

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo