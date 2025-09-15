Es tendencia:
MILLONARIOS

Titular de Millonarios para enfrentar a Envigado por Copa Colombia en Techo

Millonarios tiene todo listo para enfrentar al equipo antioqueño en el estadio Metropolitano de Techo en una serie que tiene abajo 1-0.

Por Jhobirson Molina

Millonarios sigue en crisis en el Fútbol Colombiano. El cuadro ‘embajador’ viene de caer goleado ante Alianza en condición de visitante por Liga, ahora tendrá un nuevo reto y es remontar la serie de octavos de final de Copa ante Envigado que tiene abajo por la mínima diferencia.

Los dirigidos por Hernán Torres cayeron en la ida y dejaron dudas desde el juego. Saben que no pueden perder, ni empatar y para no sufrir deben ganar el partido con una diferencia de dos goles. Ya recuperaron a Leonardo Castro y esperan anotar desde el principio

Titular de Millonarios para enfrentar a Envigado por Copa Colombia en Techo

Para este compromiso que se disputará este martes en el estadio Metropolitano de Techo, el entrenador Hernán Torres recuperó a varios jugadores y saldrá con lo mejor que tiene buscando remontar.

Millonarios saldría así: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Nicolás Giraldo; Nicolás Arévalo, Stiven Vega, Beckham Castro, Jorge Hurtado, Leonardo Castro.

