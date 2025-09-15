Millonarios sigue en crisis en el Fútbol Colombiano. El cuadro ‘embajador’ viene de caer goleado ante Alianza en condición de visitante por Liga, ahora tendrá un nuevo reto y es remontar la serie de octavos de final de Copa ante Envigado que tiene abajo por la mínima diferencia.

Los dirigidos por Hernán Torres cayeron en la ida y dejaron dudas desde el juego. Saben que no pueden perder, ni empatar y para no sufrir deben ganar el partido con una diferencia de dos goles. Ya recuperaron a Leonardo Castro y esperan anotar desde el principio

Titular de Millonarios para enfrentar a Envigado por Copa Colombia en Techo

Para este compromiso que se disputará este martes en el estadio Metropolitano de Techo, el entrenador Hernán Torres recuperó a varios jugadores y saldrá con lo mejor que tiene buscando remontar.

Millonarios saldría así: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Nicolás Giraldo; Nicolás Arévalo, Stiven Vega, Beckham Castro, Jorge Hurtado, Leonardo Castro.