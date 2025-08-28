Es tendencia:
Titular de Millonarios vs. Águilas Doradas que sorprende a los hinchas

Millonarios buscará su segunda victoria en el campeonato que lo ayude a sacar del fondo de la tabla de posiciones.

Por Jhobirson Molina

CARTAGENA – COLOMBIA, 26-08-2025: Real Cartagena y Millonarios F. C. durante partido vuelta la fase 1B por la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 en el estadio Olímpico Jaime Morón en la ciudad de Cartagena.
© VizzorImage / Javier García / ContCARTAGENA – COLOMBIA, 26-08-2025: Real Cartagena y Millonarios F. C. durante partido vuelta la fase 1B por la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 en el estadio Olímpico Jaime Morón en la ciudad de Cartagena.

Millonarios tiene todo listo para enfrentar este viernes a Águilas Doradas en condición de visitante. El conjunto ‘embajador’ tendría la titular que sorprendería a más de uno para buscar el que sería el segundo triunfo en la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo dirigido por Hernán Torres llega de clasificar a los octavos de final de la Copa Colombia tras superar en la llave a Real Cartagena, pero perdiendo 2-1 el juego de vuelta. Ahora, el reto será sumar de a 3 este viernes 29 de agosto para empezar a salir del fondo de la tabla.

El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores

El arquero que regresaría a Millonarios para reemplazar a Guillermo de Amores

Titular de Millonarios vs. Águilas Doradas que sorprende a los hinchas

Hernán Torres no cambió drásticamente al equipo que venció a Junior por goleada en El Campín en la jornada anterior. Si bien, a lo largo del semestre los jugadores no ha mostrado su mejor nivel, quieren mostrar otra cara en este compromiso antes del clásico frente a Independiente Santa Fe.

Millonarios tendría algunos cambios con respecto al juego de Copa y saldría con Guillermo de Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Juan Carlos Pereira, Sebastián del Castillo; Beckham Castro, Alex Castro y Luis Marimón.

Millonarios actualmente es 19 en la tabla de posiciones con apenas 4 puntos, producto de una victoria sobre Junior de Barranquilla y un empate ante Deportivo Cali, ambos en el estadio El Campín.

