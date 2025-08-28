Millonarios tiene todo listo para enfrentar este viernes a Águilas Doradas en condición de visitante. El conjunto ‘embajador’ tendría la titular que sorprendería a más de uno para buscar el que sería el segundo triunfo en la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo dirigido por Hernán Torres llega de clasificar a los octavos de final de la Copa Colombia tras superar en la llave a Real Cartagena, pero perdiendo 2-1 el juego de vuelta. Ahora, el reto será sumar de a 3 este viernes 29 de agosto para empezar a salir del fondo de la tabla.

Titular de Millonarios vs. Águilas Doradas que sorprende a los hinchas

Hernán Torres no cambió drásticamente al equipo que venció a Junior por goleada en El Campín en la jornada anterior. Si bien, a lo largo del semestre los jugadores no ha mostrado su mejor nivel, quieren mostrar otra cara en este compromiso antes del clásico frente a Independiente Santa Fe.

Millonarios tendría algunos cambios con respecto al juego de Copa y saldría con Guillermo de Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Juan Carlos Pereira, Sebastián del Castillo; Beckham Castro, Alex Castro y Luis Marimón.

Millonarios actualmente es 19 en la tabla de posiciones con apenas 4 puntos, producto de una victoria sobre Junior de Barranquilla y un empate ante Deportivo Cali, ambos en el estadio El Campín.