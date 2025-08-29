Es tendencia:
“Tocará”, Hernán Torres, sobre un jugador que ficharía Millonarios

Millonarios tendría lista su primera incorporación en la ventana para contratar jugadores libres.

Por Edynson Ruiz Rincon

Millonarios trabaja en concretar un par de fichajes en la ventana que está abierta en el fútbol colombiano para contratar futbolistas libres, esto ante la falta de alternativas que tiene el equipo colombiano y por el deseo del nuevo entrenador Hernán Torres de que la plantilla se refuerce, esto pensando en poder salir de la mala actualidad.

Uno de los jugadores que estaría cerca de llegar al cuadro ‘embajador’, es el portero Iván Mauricio Arboleda, golero que se encuentra sin equipo y que estaría negociando con la dirigencia su arribo en las próximas horas, en lo que sería su regreso, después de haber salido de la institución hace pocos meses.

Sobre la contratación de Arboleda, Torres habló en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí el entrenador de Millonarios sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre Iván Mauricio, asegurando que la prioridad es buscar futbolistas de otras posiciones, pero en el caso de que no se consigan “tocará” ir por el arquero.

La advertencia de Hernán Torres a la dirigencia de Millonarios sobre los fichajes

La advertencia de Hernán Torres a la dirigencia de Millonarios sobre los fichajes

“Él estuvo en el club el torneo pasado. Si se llega a considerar la posibilidad de un arquero puede ser él, pero hay prioridades en otras líneas que necesitamos más que ese puesto. Si no se consigue tocará tomar una decisión sobre el aspecto”, indicó el Torres sobre los refuerzos que busca contratar Millonarios.

¿Iván Arboleda jugará en Millonarios?

Según informó el periodista Felipe Sierra, Arboleda ya llegó a un acuerdo con la dirigencia de Millonarios para convertirse en refuerzo del cuadro bogotano y disputarle la titularidad a Guillermo de Amores, por lo que el jugador se realizará los exámenes médicos, firmará contrato y será presentado como nueva incorporación del ‘azul’.

