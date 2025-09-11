Millonarios venció a Deportivo Pasto 1-0 por el juego aplazado de la fecha 3 de la Liga Colombiana, duelo que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, escenario en el que miles de hinchas del cuadro ‘azul’ apreciaron una mejora en el rendimiento futbolístico de su equipo y el regreso de un referente.

El duelo ante el Pasto sirvió para que el delantero Leonardo Castro volviera a jugar con Millos, después de más de 6 meses en recuperación, tras haber sufrido una grave lesión, razón por la que la hinchada se mostró muy alegre por el regreso de uno de sus jugadores más importantes y su ficha más importante de gol.

Después del final del partido, Leo habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se mostró muy alegre por volver a jugar y por el recibimiento que le dieron los hinchas de Millonarios, además, se refirió a las acciones que tuvo para anotar y que se le escapó, según él, por el estadio del terreno de juego de El Campín.

“La sensación es muy linda escuchar todo un estadio corear su nombre. Eso es gracias a todo el buen trabajo que he venido haciendo… Sobre las dos opciones, a la hora de definir. Por la cancha el balón se me frena, pero poco a poco el gol va llegando”, dijo el delantero, que termina contrato con el club ‘embajador’ en el mes de diciembre.

La revelación de Leonardo Castro

Precisamente sobre su renovación, Castro sorprendió contando que está trabajando en ello con la dirigencia, dejó en claro que la primera opción la tiene Millonarios y su deseo es continuar en el club: “Agradecido con el hincha por el apoyo. (Sobre la renovación) se ha hablado. Millonarios tiene la primera palabra, tiene negociaciones y esperamos que se concreten algunos detalles y seguir en Millonarios”, dijo Leonardo, palabras que alegraron a la fanaticada ‘azul’.

