Millonarios sufrió una dolorosa derrota en condición de visitante ante Alianza por la fecha 11 de la Liga Colombiana por 3-0, duelo que se llevó a cabo en el estadio Armando Maestre de la ciudad de Valledupar, escenario que contó con una importante presencia de los hinchas ‘azul’, los cuales salieron muy molestos por la floja presentación de su equipo.

El cuadro ‘embajador’ fue completamente superado por su rival, mostrando un muy pobre rendimiento de varios de sus futbolistas, los cuales se vieron con problemas técnicos y de actitud, en lo que era un juego muy importante en las aspiraciones de clasificación, es por esto que el entrenador Hernán Torres se mostró muy molesto.

Después del final del partido, el técnico de Millos habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se mostró muy triste por la presentación de su equipo, en donde lamentó el marcador que los deja con poco margen de error para poder clasificar, además, señaló las fallas que cometieron exponiendo que en la primera anotación el lateral izquierdo, Jhojan Hernández e indicó que deben seguir buscando los resultados y no salir con “un chorro de babas” a la afición y dirigencia.

Las palabras de Hernán Torres, tras la derrota de Millos

“En el primer tiempo no estuvimos cortos, es más, el primer gol nace de una presión que hicimos y nos quedó la mitad libre, el volante de ellos, Castillo, desde ahí lanzó espalda a mi lateral, nos ganaron las espaldas, hicimos el centro y gol. De una presión, dejamos libre la mitad de la cancha y no la podemos liberar y nos la ganaron y Castillo se volteó y la lanzó sin problema a la espalda de mi lateral y nos ganó la posición, nos ganó el perfil, tiró el centro y nos convirtieron. En ese tema tenemos que tratar de revisar y corregir indiscutiblemente. Los errores están para corregir, para superar, para mejorar y lo que tenemos que trabajar. Lógicamente en esta distancia que estamos viviendo tenemos que equivocarnos lo menos posible, el margen de error que tenemos es mínimo”, dijo Torres.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios. Foto: VizzorImage / Andrés Álvarez.

Y después agregó: “Aquí no le vamos a echar culpa a nadie, somos conscientes que tenemos que seguir mejorando mucho más y en eso estamos, de mejorar siempre que haya el espacio y el tiempo para poderlo hacer. No hay tiempo, pero tengo que mejorar sí o sí, como sea, tenemos que mejorar, nosotros no podemos salir con un chorro de babas a nuestra afición, a nuestra dirigencia que ha confiado en este grupo humano, así que tenemos que trabajar y cambiar esto cuanto antes, como cuando uno gana, hay que pensar en el otro día, y cuando uno pierde hay que pensar en lo que viene”.

