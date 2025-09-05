¿Vuelve Leonardo Castro? Sorpresiva convocatoria de Millonarios para el clásico vs. Santa Fe

Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, vuelve el fútbol colombiano con la fecha de clásicos, donde Santa Fe y Millonarios volverán a protagonizar uno de los duelos más importantes en la historia del FPC. Las hinchadas están a la expectativa y se espera un gran duelo en el estadio El Campín de Bogotá.

Millonarios se presenta a este partido con un gran afán de por medio y debe sumar de a tres para dar un golpe de confianza en la hinchada y en los directivos. Qué mejor escenario que el clásico contra su eterno rival de patio y así tomar revancha tras lo que sucedió en los cuadrangulares de la Liga I-2025, donde frenaron la sed de título cuando más tenía todo a favor, para posteriormente ser los campeones con Hugo Rodallega como Botín de Oro.

El partido será válido por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2025 y Millonarios es el local, aunque se habilitó una porción de la tribuna sur para los fanáticos de Santa Fe. Se prevé un clásico de alto nivel, que tendrá las medidas de seguridad más drásticas. El equipo azul va por el triunfo para salir del fondo de la tabla, mientras que el ‘León’ espera retomar la senda de triunfos luego de tres derrotas consecutivas (Bucaramanga, Fortaleza y Once Caldas).

Para este juego, Millonarios tiene bajas importantes y el técnico Hernán Torres trabaja en las variantes para ser competitivo ante Santa Fe. El defensa Juan Pablo Vargas está con la Selección Costa Rica, Mackalister Silva sigue lesionado y había alta expectativa por Leonardo Castro, pues se había dicho que para el clásico ante Santa Fe podría estar disponible.

Convocatoria de Millonarios para enfrentar a Santa Fe

El periodista Alexis Rodríguez adelantó lo que sucede con Leonardo Castro. Los hinchas esperaban su convocatoria, pero nuevamente quedó por fuera. Según el comunicador de Win Sports, el cuerpo técnico prefirió darle más días de reposo y no exponerlo, teniendo en cuenta que su recuperación es muy reciente.

Otra novedad en la convocatoria es que Santiago Giordana fue convocado pese a la sanción que recibió de tres fechas por lenguaje obsceno contra los árbitros. El atacante es habilitado por la convocatoria de Vargas a Costa Rica.

Por otra parte, Helibelton Palacios sigue en departamento médico, así como el brasileño Bruno Sávio. El uruguayo Guillermo De Amores tampoco entró en convocatoria.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Juan Carlos Pereira, Nicolás Arévalo; Beckham Castro, Alex Castro; Jorge Cabezas y Santiago Giordana. DT: Hernán Torres.