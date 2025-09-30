Es tendencia:
Así va la Selección Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Sub 20

La Selección Colombia ganó en el debut y espera ir asegurando su clasificación en la próxima fecha contra Noruega.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia Sub-20 comenzó con pie derecho su participación en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo dirigido por César Torres logró un triunfo en su debut sobre Arabia Saudita y sumó tres puntos valiosos que lo ponen en la parte alta del Grupo F, que comparte también con Noruega y Nigeria.

Después de la primera jornada, el combinado nacional se ubica en el primer lugar con los mismos números de Noruega, que también ganó en su debut. El grupo se ve bastante parejo y hay chances en la siguiente fecha de clasificar a la otra fase.

Polémico debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20 vs. Arabia Saudita

La tabla de posiciones tiene a Colombia en el liderato con tres puntos, producto de su victoria por 1-0. Con el mismo puntaje aparece Noruega, también con diferencia de un gol a favor. Arabia Saudita y Nigeria, por su parte, no sumaron en la fecha inicial, luego de caer en sus respectivos encuentros.

El buen arranque ilusiona a la afición colombiana, que espera ver a este grupo de jóvenes avanzar a octavos de final. La solidez defensiva y el orden táctico fueron claves para el primer triunfo, aunque el cuerpo técnico dejó ver que hay mucho por mejorar.

Colombia tendrá ahora la oportunidad de asegurar prácticamente la clasificación en los siguientes partidos. Este jueves, la Selección Colombia jugará ante Noruega desde las 3:00 p.m. en lo que será la segunda fecha de la fase de grupos. Finalizará ante Nigeria el próximo domingo desde las 6:00 p.m.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
