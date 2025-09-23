Es tendencia:
Mundial Sub20

La decisión del DT de Colombia Sub20 para el Mundial que lo tiene en el ojo del huracán

La última determinación del entrenador César Torres ha generado una lluvia de críticas por el estado físico de un jugador convocado.

Por Camilo Manrique

La Selección Colombia Sub20 le ganó a México el último partido de preparación para el Mundial. @FCF
A falta de días para el inicio del Mundial Sub20, en la Selección Colombia no paran las criticas que se han tomado. Primero se supo que dos jugadores quedaron afuera de la concentración por indisciplina. Y ahora, después de la convocatoria final, las críticas al entrenador César Torres no cesan, sobre todo por un jugador en especial.

Este martes, se jugó el último partido de preparación del equipo nacional para la Copa del Mundo. La Selección Colombia le ganó a México 3-2 con goles de Jhon Rentería (x2) y Royner Benítez. Luego de esto, el seleccionado se prepara para viajar a su concentración en Chile, país donde se hará el Mundial.

La decisión que tomó la Selección Colombia sub20 con Millonarios causó conmoción para el Mundial

ver también

La decisión que tomó la Selección Colombia sub20 con Millonarios causó conmoción para el Mundial

Pero tras este último partido, se generó una gran duda sobre uno de los convocados al torneo: Neyser Villarreal. El delantero de Millonarios no hizo parte ni de los titulares, ni suplentes de los dirigidos por César Torres. Esto empezó a generar muchas dudas por parte de los hinchas de la Selección en las redes sociales.

Críticas a la Selección Sub20 por la convocatoria de jugador que no tiene actualidad

Si bien Neyser Villarreal fue el goleador del Sudamericano Sub20, motivo que lo llevó a tener muchas ofertas del exterior, su actualidad es pésima. Sus cero goles y asistencias con Millonarios en los últimos meses distan bastante de su rendimiento con la Selección. Además, el jugador está lesionado de un esguince de rodilla grado dos desde el pasado 27 de julio y no ha sumado un solo minuto de juego.

La ausencia de Neyser Villarreal en la convocatoria del último amistoso hizo que le llovieran críticas a la Selección Colombia sub20. @FCFSeleccionCol

Se esperaba que, este martes, en el partido amistoso contra México, Villarreal tuviera algún minuto. Pero lejos de eso el jugador ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. ¿Está listo para jugar?, ¿otro jugador merecía el llamado?, ¿lo llevan solo por el recuerdo del Sudamericano? Dudas que se ciernen sobre el DT César Torres.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia sub20 en el Mundial?

El primer partido del Mundial sub20 de la Selección Colombia será el próximo lunes 29 de septiembre contra Arabia Saudita. El juego se disputará a las 6:00pm, hora de Colombia, con transmisión de Directv, Caracol TV y RCN.

