La decisión que tomó la Selección Colombia sub20 con Millonarios causó conmoción para el Mundial

Todo está listo para el inicio del Mundial de la categoría Sub20 en el cual estará presente la Selección Colombia. Luego de varios días de incertidumbre, finalmente se conoció la convocatoria definitiva de 21 jugadores que estarán en Chile para el torneo. Y para la sorpresa de muchos, y conmoción en Millonarios, una decisión en la nómina dejó perplejos a todos.

Luego de clasificarse en el Sudamericano Sub20, realizado en Venezuela, la Selección Colombia ahora buscará el título en el Mundial de Chile. Los dirigidos por César Torres tienen gran expectativa en hacer una excelente presentación, tras el buen performance que han mostrado.

Durante todos los microciclos realizados por el entrenador, siempre estuvieron en el radar tres jugadores de Millonarios. Sin embargo, a la hora de la presentación de la convocatoria la sorpresa fue mayúscula. Todo indica que en la recta final se presentaron algunas novedades y el club no tendrá los tres representantes en Chile.

La decisión de la Selección Colombia sub20 con Millonarios para el Mundial

Pues bien, el jugador que menos tenía chances de ir al Mundial era Neyser Villarreal. Sus cero goles con Millonarios, escándalos de indisciplina y, lo más importante, una lesión parecía que lo tendría al margen. El delantero sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, que parecía lo sacaba de la Copa del Mundo, pero no, finalmente está entre los convocados.

Los otros dos que casi siempre habían estado fijos eran Carlos Sarabia (lateral derecho) y Johan Hernández (lateral izquierdo). Este último tuvo varios minutos con Millonarios en los últimos partidos, mientras que Sarabia no fue tenido en cuenta. Sin embargo, el que se quedó con su lugar fue él, y Hernández quedó afuera, a pesar de estar jugando.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia sub20 en el Mundial?

El primer partido del Mundial sub20 de la Selección Colombia será el próximo lunes 29 de septiembre contra Arabia Saudita. El juego se disputará a las 6:00pm, hora de Colombia.