Toda Colombia consternada por lo que hicieron los jugadores de la selección que sacaron del Mundial Sub-20

La cuenta regresiva para que inicie el Mundial Sub-20 suena cada vez más fuerte y tan solo unos días antes del debut de la Selección Colombia se conocieron los detalles inéditos del escándalo de los dos jugadores de la ‘Tricolor’ que sacaron de la Copa del Mundo.

El entrenador César Torres dio una pre lista de 25 jugadores que se concentró durante dos semanas para definir los 21 futbolistas que la selección colombiana tendrá disponible en el Mundial Sub-20. En ese proceso, Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado tuvieron un acto de disciplina que el DT no perdonó.

“El tema de Montaño y Keimer, son chicos que creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos, chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar. Agotamos todos los recursos con ellos y, bueno, finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar más con el equipo”, afirmó Torres y quedó la gran duda: ¿Qué fue lo que hicieron?

Esto hicieron los jugadores de la Selección Colombia que se quedaron sin Mundial Sub-20

La situación de indisciplina que pasó en la Selección Colombia Sub-20 llegó al programa radial ‘La FM Más Fútbol’ y los periodistas Sebastián Heredia y Guillermo Arango revelaron los detalles que consternaron a todo el país. ¿Quién no hubiera querido tener esa oportunidad de luchar por un puesto en el Mundial Sub-20?

“Abrieron la puerta de la habitación y estaban acabando con el minibar”: Sebastián Heredia.

“Era cerveza ¿No? Un montón de cerveza, un poco de latas de cerveza. Eso me contaron”: Guillermo Arango.

“Hicieron la ronda, abrieron el cuarto y estaban tomando”: Sebastián Heredia.

“La cifra que me dieron excede la de esta mesa de trabajo. La cifra (de cervezas) es exagerada”: Guillermo Arango.

Día y hora del debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 integra el Grupo F del Mundial de la categoría y debuta contra Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre a las 6:00 P.M. Luego, Colombia enfrenta a Noruega el jueves 2 de octubre a las 3:00 P.M. y finaliza la fase de grupos ante Nigeria el domingo 5 del mismo mes a las 6:00 P.M.