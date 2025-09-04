Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Mundial 2026

¡Bienvenida, Colombia! Estas son las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Tras el triunfo contra Bolivia, la Selección Colombia ya inscribió su nombre en la próxima Copa del Mundo. Acá la lista completa.

Por Camilo Manrique

Luis Diaz of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the South of American FIFA World Cup 2026 Qualifier between Colombia and Paraguay at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on March 25, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
© Getty ImagesLuis Diaz of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the South of American FIFA World Cup 2026 Qualifier between Colombia and Paraguay at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on March 25, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Oh júbilo inmortal. La Selección Colombia logró la clasificación al próximo Mundial, luego de la victoria contra Bolivia, en Barranquilla. Con 25 puntos ya se aseguró un cupo a la próxima cita que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras un duro camino, el equipo nacional ya está entre los 48 selecciones que buscará el título mundial el próximo año.

Aunque todavía queda un partido y varias selecciones por clasificarse, ya la FIFA le dio la bienvenida a muchas otras que lograron su pase. Del lado Conmebol ya la presencia de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia está garantizada. En la última jornada se sabrá quién irá al repechaje entre Bolivia y Venezuela.

Las selecciones que ya se clasificaron a la Copa del Mundo 2026

AFC (Asia)

  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Uzbekistán
  • Australia
Publicidad

Conmebol (Sudamérica)

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia

OFC (Oceanía)

  • Nueva Zelanda

Concacaf (Centro y Norteamérica)

  • Estados Unidos (organizador)
  • México (organizador)
  • Canadá (organizador)
Publicidad

UEFA (Europa)

-Aún se desarrollan las Eliminatorias.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA anunció que el sorteo del próximo Mundial se realizará el próximo 5 de diciembre. La gala se desarrollará en centro cultural Kennedy Center, en Washington DC. Allí se conocerá la suerte de las 48 selecciones clasificadas y el calendario de todos los países.

camilo manrique
Camilo Manrique
Lee también
Las primeras palabras de James tras clasificar al Mundial 2026
Mundial 2026

Las primeras palabras de James tras clasificar al Mundial 2026

¿Cómo se compran las boletas para ver a la Selección Colombia en el Mundial?
Mundial 2026

¿Cómo se compran las boletas para ver a la Selección Colombia en el Mundial?

El ‘Grupo de la Muerte’ que le tocaría a Colombia en el Mundial2026
Mundial 2026

El ‘Grupo de la Muerte’ que le tocaría a Colombia en el Mundial2026

Cuándo juega la Selección Colombia el primer partido del Mundial 2026
Mundial 2026

Cuándo juega la Selección Colombia el primer partido del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo