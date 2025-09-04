¡Bienvenida, Colombia! Estas son las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Oh júbilo inmortal. La Selección Colombia logró la clasificación al próximo Mundial, luego de la victoria contra Bolivia, en Barranquilla. Con 25 puntos ya se aseguró un cupo a la próxima cita que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras un duro camino, el equipo nacional ya está entre los 48 selecciones que buscará el título mundial el próximo año.
Aunque todavía queda un partido y varias selecciones por clasificarse, ya la FIFA le dio la bienvenida a muchas otras que lograron su pase. Del lado Conmebol ya la presencia de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia está garantizada. En la última jornada se sabrá quién irá al repechaje entre Bolivia y Venezuela.
Las selecciones que ya se clasificaron a la Copa del Mundo 2026
AFC (Asia)
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Jordania
- Uzbekistán
- Australia
Conmebol (Sudamérica)
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
OFC (Oceanía)
- Nueva Zelanda
Concacaf (Centro y Norteamérica)
- Estados Unidos (organizador)
- México (organizador)
- Canadá (organizador)
UEFA (Europa)
-Aún se desarrollan las Eliminatorias.
¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?
La FIFA anunció que el sorteo del próximo Mundial se realizará el próximo 5 de diciembre. La gala se desarrollará en centro cultural Kennedy Center, en Washington DC. Allí se conocerá la suerte de las 48 selecciones clasificadas y el calendario de todos los países.