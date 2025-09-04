¿Cómo se compran las boletas para ver a la Selección Colombia en el Mundial?

Tras la ausencia en Catar 2022, la Selección Colombia logró el pase al próximo Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Luego de la victoria 3-0 contra Bolivia, el país ya inscribió su nombre en la próxima cita mundialista y esperará por sus rivales. Ahora la pregunta que se hacen los hinchas es cómo se compran las boletas para ver al equipo nacional.

Primero hay que señalar que para el próximo Mundial, por primera vez, se desarrollará en tres países diferentes. Estados Unidos, México y Canadá. Dos de estos países tienen procesos migratorios especiales por lo cual hay que tener una Visa. Saltado este proceso, ahora hay que seguir los estrictos procesos que tiene la FIFA para la compra de boletería.

Fechas a tener en cuenta para la compra de boletas para el Mundial

El próximo 10 de septiembre empezará la primera fase de venta de boletería para la Copa del Mundo 2026. Para ser parte de ello, hay que entrar a la página FIFA.com/tickets y allí inscribirse para tener una FIFA ID, que servirá para todos los procesos. Del 10 al 19 de septiembre se hará un sorteo con unos primeros fanáticos que podrán comprar boletería a partir del 1ero de octubre.

Cabe resaltar que en esa primera compra no se sabe qué selecciones jugarán en cada encuentro porque el sorteo se hará en diciembre. Los compradores podrán hacer máximo 4 boletas por juego y nadie podrá comprar más de 40 tickets para todo el Mundial.

Luego del 27 al 31 de octubre se hará un segundo sorteo para que las personas puedan acceder a una segunda compra. Todavía está por definirse cuándo será esta, pero se calcula que será a mediados de noviembre, justo antes de que se realice el sorteo.

Finalmente, después del 5 de diciembre, cuando se conozca el calendario y el fixture completo, saldrá la tercera y última fase de venta. Allí ya se podrá conocer cuándo y dónde juega la Selección Colombia y así conseguir boletería para estos encuentro.

¿Cuánto costarán las boletas para el Mundial 2026?

La FIFA anunció que los precios para ir a la Copa del Mundo variarán entre los 60 y los 6720 dólares. Todo esto dependerá de la fase, el partido, el estadio y demás factores que se tienen en cuenta. Además, habrá tarifas dinámicas para los partidos: es decir que según el aforo, el interés y los equipos ese valor base de 60 dólares puede aumentar drásticamente.

