Cuándo juega la Selección Colombia el primer partido del Mundial 2026

La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026 de forma agónica y directa. El técnico Néstor Lorenzo, Luis Díaz, James Rodríguez y demás jugadores, respiran un poco más tranquilos luego de cumplir con el objetivo en las Eliminatorias Conmebol. El partido ante Bolivia se pudo desequilibrar luego del gol al minuto 31 que abrió el marcador.

El equipo colombiano tuvo que esperar hasta la penúltima fecha de las Eliminatorias para asegurar la clasificación al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Meses atrás se pensaba que la Selección Colombia iba a asegurar su presencia fechas antes, pero Néstor Lorenzo tuvo serias complicaciones que hasta hoy lo tienen en riesgo.

Hay tranquilidad, pero poca fiesta. Se clasificó sufriendo y se tuvo que esperar a un rival que sobre el papel era inferior. La Selección Bolivia en Barranquilla, para muchos, era una victoria cantada. Ahora, Lorenzo, si la Federación Colombiana de Fútbol determina su continuidad, comienza la preparación para intentar hacer historia en la Copa Mundo.

En medio de esta preparación, también se analiza lo que pasará con algunos experimentados, como David Ospina, quien seguramente no seguirá en la Selección Colombia y la manera en la que James Rodríguez puede sumar minutos a nivel de clubes para liderar el grupo de jugadores. Comienza un camino clave para hacer un gran papel en Estados Unidos, Canadá y México.

James Rodríguez celebra el gol contra Bolivia que le da el cupo a Colombia al Mundial 2026. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

¿Cuándo jugará la Selección Colombia el primer partido del Mundial 2026?

Cabe recordar que el Mundial comenzará el próximo 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026. La fase de grupos se dividirá en doce zonas de cuatro equipos cada una y clasificarán los dos primeros, más los ocho mejores terceros (32), para pasar la fase de eliminación directa desde los dieciseisavos de final.

La fase de grupos se juega entre los primeros 15 días del certamen y la primera fecha tendrá, aproximadamente, seis días de competencia, entre el 11 y el 16 de junio, dependiendo del sorteo de la FIFA.

Es decir, si Colombia queda en los primeros grupos (del 1 al 6), jugaría entre el 11 y el 13 del mismo mes. De lo contrario, el primer partido no pasaría del 16 de junio. Todo se conocerá el próximo 5 de diciembre, día del sorteo de la FIFA, en el Kennedy Center, en Washington D. C.