¿Cuándo salen y cuánto valen las boletas para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia se prepara para uno de los retos más importantes de su historia reciente: disputar el Mundial 2026. Un torneo que marcará un hito al jugarse por primera vez en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y con la participación ampliada a 48 equipos. La expectativa de la hinchada es enorme, y desde ya los fanáticos buscan información para asegurar su presencia en los estadios.

La FIFA ha establecido un proceso detallado para la venta de boletos, el cual incluye varias fases y sorteos. Los aficionados que quieran acompañar a Colombia deberán cumplir con requisitos previos. La creación de un FIFA ID, y estar atentos a las fechas claves de registro, sorteos y fases de venta serán clave. Con precios dinámicos y opciones para seguir exclusivamente a una selección, la organización busca garantizar transparencia en la distribución de entradas.

¿Cuándo y cómo obtener tu FIFA ID?

Para participar en la venta de boletos, es indispensable registrarse en FIFA.com/tickets y obtener un FIFA ID, es un requisito desde que se abrió el proceso. Recuerda que solo mayores de 18 años pueden participar en los sorteos.

Publicidad

Publicidad

Calendario de fases de venta de boletería y sorteo del Mundial

Fase 1 – Sorteo “Visa Presale Draw”:

Registro: del 10 al 19 de septiembre de 2025 . Solo para tarjetahabientes de las tarjetas Visa.

. Solo para tarjetahabientes de las tarjetas Visa. Notificación: a partir del 29 de septiembre se comunicará por correo si fuiste seleccionado. Luego recibirás una franja horaria para comprar, desde el 1 de octubre.

Fase 2 – Sorteo anticipado:

Ventana de registro: del 27 al 31 de octubre de 2025 .

. Compra de boletos: entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Fase 3 – Sorteo tras el sorteo de grupos:

Inicia después del sorteo oficial del Mundial, previsto para el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.

Publicidad

Publicidad

Fase 4 – Venta abierta (first-come, first-served):

Se habilitará una vez que se acerque el torneo y se liberen boletos remanentes

Precios en pesos colombianos de las boletas para el Mundial 2026

Fase de venta Precios desde → hasta (USD) Aproximado en COP* Fase 1 (Visa Presale Draw) 60 – 6.730 COP 240.000 –

27.000.000 Fase 2 (Sorteo anticipado) 60 – 6.730 (dinámico) COP 240.000 –

27.000.000 Fase 3 (Tras sorteo de grupos) Variable según demanda Variable Fase 4 (Primero en llegar) Variable, aún no detallado Variable

*Tipo de cambio referencial de 4.000 COP por dólar.

Importante: Los precios están sujetos a precios dinámicos: varían según la demanda, incluso dentro de la misma fase.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo seguir a la Selección Colombia durante el Mundial 2026?

La FIFA ofrecerá la opción de comprar boletos “team-specific”, ideales para seguir a una sola selección durante varios partidos FIFA 2026.

También existirán boletos de “aficionado” y “aficionado condicional”, que permiten sentarse cerca de otros hinchas del mismo equipo o reservar con la condición de que la selección clasifique a fases posteriores FIFA.

Podrías optar por paquetes de estadio completo (“stadium series”) o partido único, según tu plan FIFA 2026.

Publicidad

Publicidad

Luego del sorteo de grupos, la Fase 3 permitirá solicitar boletos para partidos específicos cuando ya se conozca el calendario.