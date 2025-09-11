Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 llegaron a su fin y la Conmebol junto a Sofascore se encargaron de publicar el once ideal. Hay dos colombianos entre los jugadores más destacados de cada selección que integran esta nómina.

En este equipo aparecen nombres de talla mundial que han marcado diferencia tanto en ataque como en defensa. En la lista aparecen nombres como Lionel Messi, quien sigue siendo el jugador más determinante del continente, así como jóvenes que sorprendieron en la elección.

Dos colombianos en el 11 ideal de las Eliminatorias Sudamericanas

Por parte de la Selección Colombia, Luis Díaz y James Rodríguez fueron incluidos en el once ideal. ‘Lucho’, con su velocidad y desequilibrio, se ganó un lugar por la banda izquierda, mientras que el capitán y referente, con sus goles y asistencias, se consolidó en el medio campo. Ambos alcanzaron calificaciones altas y fueron determinantes en la clasificación del equipo de Néstor Lorenzo.

La calificación más alta fue para Lionel Messi, quien obtuvo una nota de 7.98, liderando el ataque de este once ideal. Lo acompañaron futbolistas como Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Raphinha y Miguelito de Bolivia, quienes completan un mediocampo lleno de talento y sacrificio.

En la defensa aparecieron nombres como Piero Hincapié de Ecuador, Gabriel Magalhães de Brasil y Cristian Romero de Argentina, mientras que en el arco el llamado fue para el uruguayo Sergio Rochet, con una calificación de 7.17.

La presencia de dos colombianos en este equipo ideal demuestra que la Selección ha recuperado protagonismo luego de quedarse por fuera de Catar 2022. Tanto Díaz como James ratifican su vigencia y se convierten en referentes de un grupo que ya piensa en la próxima cita mundialista con ilusión renovada.