El grave anuncio de la Conmebol que involucra a Colombia y preocupa para el Mundial: “Error manifiesto”

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 empieza a estar en el horizonte de toda Colombia con la clasificación asegurada de la selección colombiana, pero cuando todo parecía alegría, llegó un grave anuncio de la Conmebol que preocupa al país.

La Selección Colombia terminó tercera en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con 28 puntos y aseguró un cupo directo con una fecha de antelación. El nivel que los llevó a ser finalistas de la Copa América 2024 parece que se está retomando, pero no todos los representantes colombianos tienen un cupo asegurado a la próxima Copa del Mundo.

¿Cómo así? Durante el partido de ida de los cuartos de final entre Flamengo y Estudiantes de la Plata en la Copa Libertadores 2025, el árbitro colombiano Andrés Rojas protagonizó una polémica expulsión al sacarle una segunda tarjeta amarilla a Gonzalo Plata por una supuesta falta contra Facundo Rodríguez. Sucedió todo lo contrario, el defensor argentino fue quien golpeó al extremo ecuatoriano.

El anuncio de la Conmebol que preocupa a Colombia para el Mundial

La expulsión de Andrés Rojas a Gonzalo Plata. (Foto: Getty Images)

“Respecto a la expulsión del jugador del Flamengo Gonzalo Jordy Plata Jiménez durante el partido de ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2025, la Confederación Sudamericana de Fútbol informa que, luego de una revisión exhaustiva de las imágenes del partido, la Comisión de Árbitros concluyó que la segunda tarjeta amarilla fue producto de un error manifiesto. Con el fin de salvaguardar los principios de justicia y equidad deportiva, la Conmebol decidió dejar sin efecto las consecuencias jurídicas de la decisión, lo que significa que el jugador Plata es elegible para jugar el próximo partido”, fue el anuncio sobre el error del árbitro colombiano Andrés Rojas.

La grave consecuencia que podría traer para Colombia el anuncio de la Conmebol

Luego de considerar que la decisión del juez central colombiano fue un error manifiesto y, posteriormente, revocar su decisión de expulsar a Plata, Colombia se preocupa porque uno de sus representantes que parecía fijo en el Mundial 2026, como lo iba a ser el árbitro Andrés Rojas, pasó a tener un pie y medio por fuera de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

