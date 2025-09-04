Es tendencia:
El presidente de la FCF anunció quién será el entrenador de Colombia en el Mundial

La ilusión de Colombia rumbo al Mundial ya tiene líder confirmado: el presidente de la FCF anunció quién será el entrenador de la Tricolor.

Por Julio Montenegro

Colombia definió el entrenador para el Mundial 2026.

La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026, pero sigue presente ese sabor amargo en la boca porque no se ha mejorado el juego. Así que una de las grandes dudas era si la mejor decisión era que Néstor Lorenzo fuera el entrenador en la próxima Copa del Mundo. ¡Hay novedades al respecto desde la Federación Colombiana de Fútbol!

Colombia terminó la primera vuelta de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 en la segunda posición con 16 puntos y 9 goles a favor. Todo parecía indicar que la clasificación iba a llegar más pronto de lo esperado, pero el nivel empezó a bajar de tal forma que la ‘Tricolor llegó a registrar una racha negativa de seis partidos sin ganar.

Bolivia no fue un rival difícil. La selección colombiana ganó 3-0, aseguró uno de los seis cupos directos que tiene la Conmebol al Mundial 2026 y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no dudó en anunciar quién será el entrenador de la ‘Tricolor’ en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Confirmado: Este será el entrenador de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo Ramón Jesurún

Ramón Jesurún ratificó a Lorenzo para el Mundial 2026. (Foto: Imago)

“Como lo hablaba con el profesor Lorenzo ahorita, vamos por el Mundial de fútbol. Ya hoy (4 de septiembre) podemos soñar con un Mundial de fútbol (…) Es un hombre profesional, es un hombre serio, un hombre en el que siempre en el comité ejecutivo creímos. Hoy lo demostró que estábamos en muy buenas manos, clasificamos al Mundial que era el objetivo, vamos al Mundial con todos los propósitos de hacer un magnífico Mundial y por qué no acceder a la final de la Copa del Mundo”, anunció Jesurún para confirmar que Néstor Lorenzo será el entrenador de Colombia en el Mundial de Estados Unidos y Canadá 2026.

La respuesta de Dayro Moreno cuando le preguntaron si jugará el Mundial

Estos son los números de Néstor Lorenzo con Colombia en las Eliminatorias

Hasta el partido contra Venezuela del martes 9 de septiembre a las 6:30 P.M, la era de Néstor Lorenzo con Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026 registra seis victorias, siete empates y cuatro derrotar para llegar a 25 puntos con 22 goles a favor, 15 en contra y un rendimiento del 49% por ciento.

