“Es el momento”: el mensaje de la Embajada de USA a los hinchas de la Selección Colombia

Tras la culminación de la Eliminatoria Sudamericana, en la Selección Colombia y sus hinchas ya se vive el ambiente del Mundial 2026. La expectativa está a flor de piel por poder participar en una nueva Copa del Mundo, tras la ausencia en Catar 2022. Sin embargo, así mismo las recomendaciones se mantienen presentes y una de ellas la dio la misma Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Para nadie es un secreto que la hinchada de la Selección Colombia a nivel mundial es gigantesca. En cada estadio que pisa el equipo nacional, las camisetas amarillas aparecen para adornar las tribunas, y en el Mundial no será la excepción. Ya de hecho se vivió una gran experiencia en la Copa América 2024, cuando se escapó el título por muy poco.

Sin embargo, al ser Estados Unidos el escenario principal, hay que tener ciertas recomendaciones presentes para asistir. Como es sabido, los ciudadanos colombianos requieren de una Visa para pisar suelo estadounidense. Por esto, la embajada de ese país en Colombia envió un mensaje a los fanáticos para no tener ningún inconveniente.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos a hinchas de la Selección Colombia para el Mundial

Luego de que se asegurara la presencia de la Selección Colombia en el Mundial 2026, la Embajada de Estados Unidos apareció en las redes sociales. Con un divertido video, invitó a los ciudadanos colombianos a realizar el proceso de emitir la Visa para ir a la Copa del Mundo. “Si quieres ir a la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, es el momento de pedir la cita para tu Visa”, dice la Embajada.

Y agregaron: “Estamos abriendo cupos constantemente para agilizar el proceso. Toda la información lo encuentras en nuestra página web. Recuerda, somos tu fuente oficial de información de Visas de Estados Unidos”.

¿Cuánto se tarda el proceso de emitir la Visa para Estados Unidos?

La emisión de una visa estadounidense para un ciudadano colombiano puede variar bastante en tiempos de espera, dependiendo del tipo de visa solicitada y la carga de solicitudes en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. En general, para visas de no inmigrante como la B1/B2 de turismo y negocios, el tiempo para conseguir una cita puede tardar desde unas pocas semanas hasta varios meses, y una vez realizada la entrevista, la emisión del visado suele tomar entre 5 y 10 días hábiles, siempre que no se requieran procesos administrativos adicionales.