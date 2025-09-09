“Es escandalosa la cifra”: El premio que Colombia le hizo perder a Venezuela por dejarlo sin Mundial

El final llegó a las Eliminatorias Conmebol al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y para ponerle más picante a la definición, se conoció que la Selección Colombia le hizo perder a Venezuela una cifra escandalosa la derrota que no les permitió clasificar al repechaje de la próxima Copa del Mundo.

¡A los detalles! Mientras que Colombia venía de asegurar la clasificación directa al Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 contra Bolivia, Venezuela perdió por el mismo marcador contra Argentina y llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas peleando con Bolivia el cupo al repechaje de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Con este escenario sobre la mesa, el periodista Sebastián Heredia, de la emisora FM Radio, reveló que “me dicen desde Venezuela que la motivación económica por parte de la Federación Venezolana de Fútbol es una cosa que nunca se habían imaginado que hubieran puesto”. ¿De cuánto estamos hablando?

Publicidad

Publicidad

En un partido que se sabía lo disputado que iba a ser por lo que estaba en juego para Venezuela, tener la oportunidad de ir al primer Mundial de su historia, la selección colombiana ganó 3-6 e hizo que la ‘Vinotinto’ perdiera el premio que le iban a dar por clasificar al repechaje de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El premio que la Selección Colombia le impidió ganar a Venezuela tras dejarlo sin Mundial

Luis Suárez anotó 4 goles contra Venezuela. (Foto: Getty Images)

“A mí la cifra que me dieron para ir al repechaje del Mundial es una cosa descomunal. Por cráneo (jugador) o grupo es escandalosa. No es tanto ($100 millones de dólares), pero es escandalosa la cifra. Lo que pasa es que el tipo que está detrás, no el presidente, el tipo que está detrás de la Federación Venezolana de Fútbol es muy poderoso y cercano al gobierno de Maduro y ahí hay mucho dinero (…) No voy a decir la cifra porque no tiene sentido, pero… Una medalla olímpica, fuera la que fuera, el Comité Olímpico Venezolano y el Gobierno a un atleta venezolano era de un millón de dólares. Julio Mayora, que fue medallista olímpico de pesas, cobró un millón de dólares, el gobierno de Nicolás Maduro le dio un millón de dólares”, reveló el periodista Sebastián Heredia.

Publicidad

Publicidad

ver también Por si quiere cambiar de técnico para el Mundial, Colombia recibió esta noticia de 10.5 millones de dólares

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

A la espera de saber si Venezuela o Bolivia clasificarán por medio del repechaje, la Selección Colombia ya tiene en la mira el viernes 5 de diciembre cuando a las 12:00 P.M. empiece el sorteo de Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Salvo un milagro en el ranking FIFA, la ‘Tricolor’ no será cabeza de grupo y estará en el bombo 2.