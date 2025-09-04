Este sería el ‘Grupo de la Muerte’ para la Selección Colombia en el Mundial tras lograr la clasificación

¡La Selección Colombia está regreso! Luego de perderse la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, la ‘Tricolor’ logró asegurar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y ya se supo cuál sería el ‘Grupo de la Muerte’ que le tocaría.

Colombia rompió una racha de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanos al Mundial 2026 y con el triunfo contra Bolivia por 3-0 con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero, logró uno de los seis cupos directos que tiene la Conmebol para la próxima Copa del Mundo.

Las grandes novedades para el Mundial 2026 es que de 32 selecciones se pasó a 48 participantes que se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cada uno y que “los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros” clasifican a los dieciseisavos de final. Según el reglamento de la FIFA, países de la misma confederación, salvo los de Europa, no pueden quedar en el mismo grupo, por lo que se descarta que el ‘Grupo de la Muerte’ para la Selección Colombia sea con Argentina o Brasil.

Publicidad

Publicidad

Cuando el 5 de diciembre a las 12:00 P.M. inicie el sorteo del próximo Mundial, lo primero que estará garantizado es que Estados Unidos, México, Canadá y las nueve primeras selecciones del ranking FIFA a esa fecha serán cabeza de grupo. La selección colombiana quedó lejos de aspirar a esta ventaja.

El ‘Grupo de la Muerte’ que le tocaría a la Selección Colombia en el Mundial2026

James en el partido entre Colombia y Bolivia. (Foto: Getty Images)

BOLAVIP le consultó a inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ cuál sería el ‘Grupo de la Muerte’ de la Selección Colombia en el Mundial 2026 tras lograr la clasificación ganándole a Bolivia y la respuesta fue la siguiente: “Francia representa la máxima jerarquía europea como cabeza de serie. Croacia, aunque no cabeza de serie, está justo fuera del top 9 y es una selección europea de alto nivel. Japón, ya clasificado y fuerte en el continente asiático, completa el grupo”.

Publicidad

Publicidad

ver también La primera decisión de la FIFA con la Selección Colombia tras lograr la clasificación al Mundial

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 en el que estará la Selección Colombia?

Luego de ser uno de los grandes ausentes de la Copa del Mundo Qatar 2022, Colombia volverá a jugar el certamen continental más importante de selecciones en el Mundial 2026, que inicia el jueves 11 de junio de 2026 y acaba el domingo 19 de julio con la final.