Filtran el que sería el balón con el que se jugará el Mundial 2026

Este balón, tendría el nombre extraoficialmente de "Trionda" y sería un homenaje a los tres países anfitriones.

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca, y ya hay sorpresas que han llamado la atención. Luego de la clasificación de la Selección Colombia se filtró en redes sociales el que sería el balón oficial del torneo más importante del fútbol. La imagen fue filtrada el reconocido portal Footy Headlines.

Este balón, tendría el nombre extraoficialmente de “Trionda” y sería un homenaje a los tres países anfitriones. Su nombre, una fusión de “tri” (de tres) y “onda”, que representa la unión de las naciones. Además, incorpora de manera muy visible los colores de las tres banderas: rojo por Canadá, verde por México y azul por Estados Unidos.

Filtran el que sería el balón con el que se jugará el Mundial 2026

“Más allá de su estética, el balón del Mundial 2026 también destaca por sus características técnicas. Según los detalles que circulan, el “Trionda” estaría fabricado con tan solo cuatro paneles, un diseño bastante minimalista. Esta estructura, que ya se vio en balones como el Brazuca de Brasil 2014, promete una trayectoria más estable y un mejor control para los cracks en el campo”, aseguran algunos medios locales.

El diseño visto en la foto incluye gráficos que simbolizan a cada país anfitrión. La sección roja luce un sutil patrón de hoja de arce, mientras que la parte verde incorpora elementos de la rica cultura azteca. La zona azul, por su parte, se adorna con estrellas, haciendo una clara referencia a la bandera de las barras y las estrellas, sumando un toque especial.

La presentación oficial del balón, que generó todo tipo de comentarios, se espera para finales de este año, probablemente entre octubre y noviembre. El precio rondaría los 170 dólares, un valor habitual para los balones de un evento de esta magnitud, que busca fusionar la tradición con la innovación.

