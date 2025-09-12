La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca y el furor de los hinchas está a tope. La FIFA acaba de revelar los resultados del primer sorteo de venta, y los números son impresionantes. En solo 24 horas, se registraron más de 1.500.000 solicitudes de entradas. Además, se conoció el increíble top 5 de países que más solicitaron boletería.

Entre todos esos pedidos, hay un top que ha sorprendido a más de uno. Dejando de lado a los países anfitriones, la nación que más entradas solicitó es Argentina. Los actuales campeones del mundo, liderados por Lionel Messi, quieren revalidar el título del Mundial conseguido en Catar.

Increíble top 5 de países que más solicitaron entradas para el Mundial 2026 ¿y Colombia?

El segundo lugar fue sorpresivo para muchos, pues detrás de Argentina se aparece Colombia. A pesar de los altibajos de la Selección en los últimos años, la afición tricolor siempre ha acompañado en los Mundiales y es de las hinchadas que más aparece masivamente.

El resto del top está compuesto por las potencias habituales del fútbol mundial. En la lista también aparecen países como Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Francia, lo que pone en lo más alto el nombre de Argentina y Colombia.

Los números revelados por la FIFA son apenas un primer vistazo de lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La pasión de los hinchas está garantizada y, a falta de casi dos años, ya se siente la emoción del evento más grande del deporte en todo el planeta.

Con una gran campaña en el camino a la Copa del Mundo, la hinchada de la Selección Colombia se ilusiona con superar el histórico puesto logrado en Brasil 2014 donde llegó a cuartos de final y fue eliminado por el local.