Selección Colombia

Inesperada carta de la FIFA a la Selección Colombia tras clasificar al Mundial

En una carta enviada el 5 de septiembre, la organización sorprendió a todo el país tras conseguir el objetivo de regresar al Mundial.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia recibió un mensaje inesperado de la FIFA luego de asegurar su paso a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En una carta enviada el 5 de septiembre, la organización sorprendió a todo el país tras conseguir el objetivo de regresar a la máxima cita orbital.

La carta, dirigida al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue dedicada al cuerpo técnico y aficionados por la séptima clasificación de Colombia a un Mundial. El texto resalta el esfuerzo colectivo y la determinación del equipo, mostrando el respaldo de la comunidad futbolística internacional.

Llamativa carta de invitación de la FIFA a la Selección Colombia tras clasificar al Mundial

Firmada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Mattias Grafström, secretario general, la carta también expresa los mejores deseos para el desempeño de Colombia en el Mundial. El regreso de Colombia, tras no estar en Catar 2022, muestra la importancia que tiene nuestro país en este certamen.

Con este reconocimiento, se generaron todo tipo de comentarios en un país que se ilusiona con mejorar lo hecho en el Mundial de 2014. La carta fue bien recibida por la Federación Colombiana de Fútbol que la publicó en sus redes sociales.

El mensaje de la FIFA no solo destaca la parte deportiva, sino que también la proyección internacional de Colombia en el fútbol. Será el séptimo Mundial y el tercero de los últimos cuatro.

La carta de la FIFA termina invitando a continuar con este “espíritu de unidad y compromiso”, recordando que la atención del mundo estará puesta en Colombia cuando comience la Copa Mundial de la FIFA 26. La carta, aunque formal, refleja emoción y orgullo por el logro obtenido.

Jhobirson Molina
