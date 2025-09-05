La condición que le pusieron a Dayro Moreno en la Selección Colombia para ir al Mundial

Lo convocaron y todo fue alegría. Salió al banderazo y fue uno de los más aclamado. Entró al partido contra Bolivia y los más de 35.000 hinchas asistentes al estadio Metropolitano se enloquecieron. Dayro Moreno fue la gran sensación de la Selección Colombia en la clasificación al Mundial 2026 y ya le pusieron una condición para poder estar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Moreno no era convocado a la Selección Colombia hace nueve años, pero con un rendimiento de 23 goles y 4 asistencias entre Liga Colombiana, cuadrangulares, Copa Colombia y Copa Sudamericana, a Lorenzo no le quedó alternativa que llamar al máximo goleador colombiano en la historia del fútbol.

Con el partido 2-0 a favor de Colombia, Dayro Moreno entró al minuto 37 del segundo tiempo y jugó un papel fundamental arrastrando marcas para que Juan Fernando Quintero anotará el tercer y último gol de la victoria contra Bolivia. Ahora, la pregunta era: ¿Estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

A Dayro Moreno le pusieron esta condición en la Selección Colombia para ir al Mundial

Dayro Moreno en la victoria de Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz, como uno de los capitanes de la selección colombiana, habló de lo que Moreno tiene que hacer para estar en la lista de convocados de Colombia en el próximo Mundial: “Si viene a aportar, si viene a hacer las cosas bien, obviamente va a hacer muy recibido por nosotros, porque nosotros como te digo somos una familia, somos un grupo tranquilo que siempre tira para adelante y que a todos les hace bien. Muy feliz por él, que siga trabajando de la misma manera, es un gran goleador y una gran persona. Lo poco que he compartido con él ha demostrado que es una persona muy humilde, que trabaja, que está mentalizado en lo que quiere y que siempre quiere más. De eso se trata también, hay muchos ejemplos en el ámbito de fútbol, y hay que tomarlo como ejemplo. Mira la edad que tiene y sigue trabajando, sigue con hambre de gloria, sigue tratando de siempre marcar goles, y eso es de admirar. Si tenemos personas como esas en la selección, nosotros los que venimos atrás vamos a tirar para el mismo lado. Entonces, muy feliz por él”.

La primera publicación que hizo Dayro Moreno con Luis Díaz en la Selección Colombia

Justo antes de que Colombia lograra clasificar al séptimo Mundial de su historia (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026), Dayro Moreno hizo una primera publicación con Luis Díaz en la ‘Tricolor’: “¡Parceritos! Hoy (4 de septiembre) todos somos Colombia. Juntos lograremos llegar al mundial o que dice mi hermano”.

Post de Dayro Morenon con Luis Díaz. (Foto: Instagram / @dayrogol17)