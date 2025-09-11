La decisión con la que Bayern recibió a Luis Díaz tras clasificar al Mundial: “No se puede hacer nada”

Se cumplió el objetivo y fue uno de los jugadores más destacados de todas las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Luis Díaz clasificó con la Selección Colombia a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y cuando todo era alegría, se conoció la decisión con la que Bayern Múnich lo recibió: “No se puede hacer nada”.

La última doble jornada de las Eliminatorias Conmebol inició para ‘Lucho’ Díaz con una asistencia en la victoria de Colombia 3-0 contra Bolivia que terminó asegurando el cupo directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El siguiente y último rival de la Selección Colombia fue Venezuela, y aunque Luis Díaz no pudo marcar los dos goles que lo habrían hecho superar a Lionel Messi como el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, se volvió a reportar con otra asistencia en la victoria 3-6 contra la ‘Vinotinto’.

Bayern y una decisión inesperada para recibir a Luis Díaz tras clasificar al Mundial

Justo después de que se confirmara la clasificación de la selección colombiana al próximo Mundial, Uli Hoeness, miembro del consejo de supervisión y presidente honorario de Bayern Múnich, informó la decisión con la que el equipo alemán recibió a ‘Lucho’. “Hemos decidido no hacer fichajes permanentes tras la llegada de Luis Díaz, ya que debemos prestar atención a la situación financiera. El Barcelona es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando se compra, se compra y se compra, y luego se acaba con una deuda de 1.200 millones de euros y no se puede hacer nada”, le dijo Hoeness al canal ‘Sport1‘.

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich?

Con el objetivo de marcar el tercer gol en el mismo número de partidos disputados en la Bundesliga, ‘Lucho’ Díaz jugará con Bayern Múnich el sábado 13 de septiembre a las 11:30 A.M. contra Hamburgo en el estadio Allianz Arena por la tercera fecha de liga de Alemania.

