La primera decisión de la FIFA con la Selección Colombia antes del sorteo del Mundial

Costó, pero se logró… La Selección Colombia tuvo que sufrir para asegurar la clasificación al Mundial de 2026, pero mostró tan buen juego en uno los partidos de las Eliminatorias Conmebol que la FIFA no dudó, y tomó una primera decisión antes del sorteo del Mundial.

La primera vuelta de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 dejaron una gran imagen de Colombia al terminar en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 16 puntos y nueves goles a favor. Se le ganó por primera vez a Brasil en la historia de la Eliminatoria.

Y eso no es poca cosa, pero… Otra historia sucedió en la segunda vuelta de las Eliminatorias. La Selección Colombia llegó a tener una racha de seis partidos sin ganar, y cuando parecía que la clasificación se empezaba a complicar, el nivel se empezó a recuperar contra la mismísima Argentina. Esto sería clave para la decisión de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Colombia aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras la victoria 3-0 contra Bolivia una fecha antes del final de las Eliminatorias Conmebol y, ahora, en vísperas del sorteo de la próxima Copa del Mundo recibió una señal de la concepción en que la tiene la FIFA.

La Selección Colombia y una decisión de la FIFA antes del sorteo del Mundial

James jugará su tercer Mundial con la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la FIFA decidió escoger como portada y primera foto a Colombia y la celebración del gol de Luis Díaz contra Argentina del 10 de junio para anunciar que “una cantidad sin precedentes destinada a recompensar a un número récord de clubes. Por primera vez, el Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA recompensará directamente a todos los clubes que cedan jugadores para las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA”.

Publicidad

Publicidad

FIFA usó como portada a la Selección Colombia. (Foto: Instagram / @fifa

ver también Llegó a 20 mil visualizaciones: el gol de 80 metros que se comió Kevin Mier en México

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Anote en el calendario o guarde en el celular. El sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, será el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy, de Washington, a las 12:00 P.M. hora colombiana. Todo apunta a que la selección colombiana estará en el bombo 2 y no será cabeza de grupo.

Encuesta¿Contra quién se dio la celebración de Luis Díaz que la FIFA escogió como portada? ¿Contra quién se dio la celebración de Luis Díaz que la FIFA escogió como portada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad