La reacción de la prensa internacional por la clasificación de Colombia al Mundial 2026

La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026 de forma directa. El técnico Néstor Lorenzo, Luis Díaz, James Rodríguez y demás jugadores, respiran un poco más tranquilos luego de cumplir con el objetivo en las Eliminatorias Conmebol. El partido ante Bolivia se pudo desequilibrar luego del gol al minuto 31 que abrió el marcador.

El equipo colombiano tuvo que esperar hasta la penúltima fecha de Eliminatorias para asegurar la clasificación al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Meses atrás se pensaba que la Selección iba a asegurar su presencia fechas antes, pero Néstor Lorenzo tuvo serias complicaciones que hasta hoy lo tienen en riesgo.

Tranquilidad, poca fiesta. Se clasificó sufriendo y se tuvo que esperar a un rival que sobre el papel era inferior. La Selección Bolivia en Barranquilla, para muchos, era una victoria cantada. Ahora, Lorenzo, si la Federación Colombiana de Fútbol determina su continuidad, comienza la preparación para intentar hacer historia en la Copa Mundo.

En medio de la preparación, también se analiza lo que pasará con algunos experimentados, como David Ospina, quien seguramente no seguirá en la Selección Colombia y la manera en la que James puede sumar minutos a nivel de clubes para liderar el grupo. Comienza un camino clave para hacer un gran papel en Estados Unidos, Canadá y México. La prensa internacional le pasó el ojo a la ‘Tricolor’ y analizó su clasificación.

Reacción de la prensa internacional luego de la clasificación al Mundial 2026

El Diario Olé de Argentina, uno de los más leídos en Sudamérica, se enfocó por el lado de Juan Fernando Quintero y el tercer gol ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. Asimismo, no olvidó la asistencia de Juanfer para Jhon Córdoba en el segundo tanto. El medio argentino quiso entrar con la figura de River Plate para informar la clasificación de la Colombia de Lorenzo.

“Si bien el camino al Mundial 2026 ya estaba encaminado para Colombia desde el gol de James Rodríguez de derecha en el primer tiempo, la figura de la selección cafetera ante Bolivia en Barranquilla fue Juanfer Quintero: el 10 ingresó por el capitán y emblema del equipo del DT argentino Néstor Lorenzo y asistió a Jhon Córdoba en el 2-0 y metió el 3-0 con un pase a la red con su notable calidad premium”, dice Olé en su primer párrafo tras la bajada.

Globo Esporte se enfocó por el lado de James Rodríguez y lo publicó en su web, que es de las más visitadas en Brasil: “James lidera a Colombia a la victoria, asegurando un lugar en la Copa del Mundo; vea los momentos destacados”, dice el título.

La Tercera de Chile, el medio más leído de aquel país, que fue de los peores en las Eliminatorias al Mundial 2026, hizo una nota global sobre los nuevos clasificados de la Conmebol al Mundial 2026, dejando la repesca para la última fecha entre Venezuela y Bolivia: “Solo falta definir el repechaje: Uruguay, Colombia y Paraguay sellan su clasificación al Mundial 2026”.

La Razón de Bolivia, el medio más consultado de aquel país, lamenta la derrota de ‘La Verde’ en Barranquilla, pero deja todo abierto para que en El Alto se pueda alcanzar el milagro ante Brasil.

Ovación de Uruguay también resalta el show de Colombia en Barranquilla y titula por el lado de los goles de James Rodríguez, Juanfer y Córdoba para la clasificación al mundial 2026.

