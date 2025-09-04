Las primeras palabras de James Rodríguez tras clasificar al Mundial 2026 con Colombia

Fin a la incertidumbre. La Selección Colombia estará en la fiesta de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio. Un momento histórico y de alegría, pues el país vuelve al Mundial de la FIFA tras la ausencia en Qatar 2022 y los octavos de final en Rusia 2018. Sin duda, James Rodríguez es gran protagonista del objetivo cumplido.

El equipo colombiano esperó hasta la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol para asegurar la clasificación de manera directa. Meses atrás se pensaba que la ‘Tricolor’ iba a asegurar su presencia fechas antes, pero el técnico Néstor Lorenzo tuvo serias complicaciones que hasta hoy lo tienen en riesgo.

James Rodríguez, protagonista principal. El capitán de la Selección Colombia se lució ante Bolivia en Barranquilla y hace sentir su protagonismo en el equipo colombiano. Sobre el minuto 31, el cucuteño aprovechó un lindo pase de Santiago Arias para rematar de primera y así abrir el marcador en la capital del Atlántico. Desde ahí, todo fue festín y dominio del local.

Cuando ya estaba todo listo, James Rodríguez abandonó la cancha sobre el minuto 61 y le dio ingreso a Juan Fernando Quintero, quien marcó el tercero definitivo. Gol y liderazgo que deja al 10 muy bien parado ante la hinchada y ahora con la firme intención de sumar minutos y alejarse de las lesiones en este camino rumbo al Mundial 2026.

Primeras palabras de James Rodríguez tras clasificar al Mundial 2026

Apenas finalizó el partido ante Bolivia, James Rodríguez fue el encargado de hablar y dar sus primeras sensaciones tras clasificar al Mundial 2026. El volante colombiano ratificó que ya son tres mundiales y el sueño que tenía desde niño con la camiseta amarilla. Asimismo, se refirió a sus compañeros y que fue un trabajo de todos.

“Feliz. Ya son tres (Mundiales) y bueno, creo que cuando era niño soñé con todas estas cosas y creo que he cumplido casi todo. Todos los que han entrado (contra Bolivia) también aportan, Juan hizo gol y pase… Siempre queremos ganar y jugar bien. Este equipo tiene hambre”, dijo James en las redes sociales de la Selección Colombia.

Habrá un gran cambio para el próximo Mundial, pues pasará de 32 selecciones a 48 países participantes, que estarán divididos en 12 grupos de 4 cada uno. Ahí estará Colombia que, como mínimo, aspirará a clasificar a los dieciseisavos de final, la ronda que se agrega al nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

