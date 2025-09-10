Es tendencia:
“Le regalaron la clasificación a Bolivia”: así fue el polémico penal que dejó por fuera a Venezuela

El polémico penal sancionado en Bolivia con el que Venezuela quedó por fuera sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia fue el juez de Bolivia y Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El combinado nacional derrotó 3-6 a los venezolanos y ayudó para que los bolivianos clasificaran al repechaje.

Bolivia hizo su tarea en casa y venció a la siempre complicada Brasil, sin embargo, su clasificación al repechaje generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues la jugada de penal sancionada a favor no convenció a los hinchas, mucho menos a los venezolanos, quienes aseguraron que: “le regalaron la clasificación a Bolivia”.

La falta contra el jugador boliviano se dio sobre el final del primer tiempo, el VAR llamó al juez central, quien después de revisarlo, vio un leve toque que dio para sancionar la infracción.

Los comentarios no se hicieron esperar, “¡INCREÍBLE! Ésto es el PENAL que le han dado a Bolivia en El Alto. Es una vergüenza”, es uno de los que más se repite en las diferentes plataformas, pues fue el punto de quiebre en un partido que ayudó a dejar por fuera a la Selección de Venezuela.

Así las cosas, los clasificados al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, fueron: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia (repechaje), dejando por fuera a Venezuela, Perú y Chile.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
