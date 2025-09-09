Por si quiere cambiar de técnico para el Mundial, Colombia recibió esta noticia de 10.5 millones de dólares

Es oficial: las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 llegaron a su fin y, acto seguido, se conoció la noticia de $10.5 millones de dólares que recibió la Selección Colombia tras la victoria 3-6 contra Venezuela para… ¿Cambiar de técnico?

Para nadie es un secreto que desde aquella final que Colombia perdió contra Argentina en la Copa América 2024 el nivel empezó a bajar, y a pesar de que se le ganó a la Albiceleste en Barranquilla el 10 de septiembre de 2024, se tuvo que sufrir para asegurar la clasificación al Mundial 2026.

La Selección Colombia cortó una racha de seis partidos sin ganar con la victoria 3-0 contra Bolivia que le representó asegurar el cupo directo a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, fue inevitable que no se le preguntara a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, si Néstor Lorenzo iba a seguir siendo el DT de la ‘Tricolor’ para el Mundial 2026.

A pesar de que Jesurún anunció la continuidad del técnico argentino diciendo que “como lo hablaba con el profesor Lorenzo ahorita, vamos por el Mundial de fútbol. Ya hoy (4 de septiembre) podemos soñar con un Mundial de fútbol“, hay una noticia de millones de dólares que podría tentar al presidente de la FCF con cambiar de entrenador para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sobre todo, después de ver cómo Venezuela le marcó tres goles.

La noticia de 10.5 millones de dólares que recibió Colombia por si quiere cambiar de DT

Lorenzo llegó hasta la final de la Copa América con Colombia. (Foto: Getty Images)

Luego de terminarse las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, se confirmó que la Selección Colombia recibirá por parte de la FIFA $9 millones de dólares por clasificar a la fase de grupos de la Copa del Mundo y otros US$1.5 millones como ayuda de preparación. Esto quiere decir que la ‘Tricolor’ recibió una noticia de $10.5 millones de dólares por si quiere cambiar de técnico.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Al quedar relegado de los nueve primeros lugares del ranking FIFA, todo apunta a que la selección colombiana estará en el bombo 2 del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se realizará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. ¿Y cuándo inicia la próxima Copa del Mundo de la FIFA? Esta se jugará del jueves11 de junio de 2026 al domingo 19 de julio.