Selección Colombia subió en el Ranking FIFA y se ilusiona con ser cabeza de serie en el Mundial 2026

La Selección Colombia finalizó en la tercera posición en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 y calló a muchos críticos luego del bache que tuvo durante el proceso tras la Copa América 2024. Los resultados positivos desaparecieron y las cosas tomaban un tinte de angustia a medida que avanzaban las fechas.

La primera vuelta de Eliminatorias fue muy positiva y esos puntos prácticamente tuvieron a Colombia en puestos de clasificación. Nunca estuvo eliminada y era cuestión de tiempo para que la clasificación pudiera confirmarse de forma matemática. No solo eso, sino que los seis puntos de las dos últimas jornadas catapultaron al equipo hasta la tercera casilla, solo detrás de Ecuador y Argentina y delante de Uruguay, Paraguay y Brasil.

Con el cupo al Mundial 2026, el tercer puesto en Eliminatorias y algunas dudas en el funcionamiento de la Selección Colombia, el Ranking FIFA tuvo una actualización y el equipo presenta una importante novedad, pues pudo escalar un puesto en el listado y está cerca de ser cabeza de serie en la Copa Mundo de Estados Unidos, México y Argentina.

Cabe resaltar que este Ranking dictaminará las cabezas de serie para el Mundial, que serán los primeros nueve puestos, más los tres clasificados por su condición de anfitriones. A Estados Unidos, México y Canadá se unirán los equipos que estén entre el primero y la novena posición. Colombia se ilusiona y espera sumar la mayor cantidad de puntos en las fechas FIFA para dar la pelea.

Colombia asciende en el Ranking FIFA y se ilusiona con ser cabeza de serie

Eso sí, la pelea se ve complicada por dos razones. No habrá más competencia oficial para la Selección Colombia y el promedio que se suma en amistosos no es el mismo que Eliminatorias o Copa América. Precisamente, sus rivales en esa zona todavía les queda partidos de la fase clasificatoria de la UEFA (Europa).

Según Football-Ranking, portal especializado que actualiza la clasificación de selecciones en tiempo real, la Selección Colombia sumó 12.65 puntos y desplazó a México para ubicarse en la casilla 13. Otro movimiento importante es que la Argentina de Messi dejará de ser líder y caerá al tercer lugar detrás de España y Francia. El ranking se hará oficial el próximo 17 de septiembre.

Top 10 del Ranking FIFA

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Bélgica Croacia Italia

Alemania Marruecos Colombia México

En octubre, Alemania enfrentará a Irlanda del Norte y Luxemburgo, mientras que Italia jugará contra Israel y Estonia. Marruecos, por su parte, jugaría contra Eritrea y RD Congo. La Selección Colombia comenzará su jornada de amistosos contra México y Canadá.

