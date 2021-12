Aunque en la hinchada hay seguridad en que se debe contratar un portero, en las directivas la situación no es igual.

Atlético Nacional quedó eliminado prematuramente de la Liga colombiana y prácticamente su año ya terminó con el tirunfo en la Copa Colombia y la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, objetivos que no son suficientes para la hinchada y en gran medida comparado con la inversión que se realizó en el año.

Ahora ya se piensa en lo que será el equipo verdolaga modelo 2022 y entre los seguidores del equipo hay unanímidad en que se neceista un arquero de categoría para año próximo y que Aldair Quintana no puede seguir siendo el portero titular, tanto por su rendimiento en la cancha, como por sus declaraciones lamentables fuera de ella.

Y ya empiezan a sonar nombres para llegar al Atlético Nacional en esa posición. Uno de los arqueros que fue ofrecido en los últimos días fue José Luis Chunga, guardameta de Alianza Petrolera, quien tiene un año de contrato más con el club, pero con una cláusula que le permitiría salir si recibe una mejor oferta.

En el entorno del club no se ha tomado ninguna decisión con respecto a renovaciones y contrataciones porque, según ha trascendido, se está esperando a que finalice el torneo, más allá que después del próximo miércoles el equipo no tenga más competencia, pero también habría dudas en si contratar un arquero o no.