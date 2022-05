Aldair Quintana terminó perdiendo el puesto de titular de Atlético Nacional debido a sus inconvenientes con la hinchada, es por esto que se especula que el golero no continuará en el cuadro paisa para la próxima temporada.

En rueda de prensa, Aldair fue consultado sobre lo que será su futuro en el equipo, ya que su se rumora con una posible salida, debido a la falta de continuidad y los inconvenientes con los aficionados.

Sobre el tema, Quintana afirmó que "por ahora, lo importante es estar acá en Nacional y enfocarnos en lo que van a ser estas finales. Más adelante miraremos", tratando de evadir el tema.

Además, el portero también se refirió a lo difícil que ha sido el semestre para él, tema en el que ha tenido que trabajar.

"Ha sido un semestre particular en lo personal, no ha sido fácil lo que ha pasado y lo que se ha venido arrastrando. En el momento es difícil asimilarlo, pero en un futuro me va a dejar un aprendizaje", dijo Quintana.

Por el momento no se conoce de propuestas sobre Aldair, pero seguramente tras finalizar la Liga los directivos de Nacional estudiarán la continuidad del guardameta.