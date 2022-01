Aldair Quintana ha sido uno de los jugadores más criticados en Atlético Nacional, esto por su rendimiento que no ha sido el mejor en algunos partidos y también por el audio que se filtró en donde criticaba a los hinchas.

Pues en su momento el jugador ofreció disculpas a los aficionados, pero las críticas al futbolista continuaron y hasta en las instalaciones del club ha habido pancartas pidiendo la salida del golero de ‘verdolaga’.

Pues sobre el tema Quintana, directivos y compañeros citaron una rueda de prensa en la que nuevamente ofreció excusas a los aficionados y en donde tanto como el presidente, Emilio Gutiérrez, cuerpo técnico y jugadores respaldaron al portero.

“Como lo hice hace más o menos un mes, reiterar mis excusas para toda la afición de Atlético Nacional. En ningún momento quise herir susceptibilidades. Fue un momento de calentura, en el que supuestamente estaba hablando con un amigo. Infortunadamente se filtró el audio. Fue un momento de rabia por la eliminación que sufrimos en la Liga”, dijo el golero.

Posteriormente agregó: “Reiterar mis excusas a todos los que se sintieron ofendidos. Mucha gente dirá que me estaba escondiendo, pero no me estaba escondiendo. Si me estuviera escondiendo, le hubiera dicho al profe que no terminaba los últimos partidos del semestre pasado. Sabía que la gente se quería desahogar conmigo. Por eso, cuando él me preguntó cómo me sentía en el partido contra Pereira, le dije que era consciente de la situación y que tenía que hacerme responsable por mis actos”.

Aquí la rueda de prensa sobre el caso Aldair Quintana: