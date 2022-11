Alexander Mejía salió de Atlético Nacional, en lo que fue una polémica, debido a que muchos hinchas no quedaron a gusto con la manera en la que sacaron a uno de los jugadores más importantes del club en los últimos años.

El volante habló con ‘La Tertulia Verdolaga’, allí hizo fuertes revelaciones sobre su salida, la cual no fue nada fácil para él, además acusó al presidente del club, Mauricio Navarro, de querer retirarlo a las malas.

"Me citan y me dicen: ‘mirá, no te vamos a renovar, al club lo van a renovar, y muchas gracias. Si querés, retírate y te hacemos una despedida’. Me dejaron frío", contó Mejía sobre lo que le dijo Mauricio.

“Le dije al señor Navarro que ni él ni nadie me iban a retirar. Yo me retiraba cuando yo quisiera, porque tengo fútbol para dar y el entusiasmo no lo he perdido”, reveló el mediocampista.

Posteriormente, Álex aseguró que la decisión de su no continuidad lo tomó por sorpresa, pero más la manera en la que terminó saliendo del club 'verdolaga'.

“Me tomó por sorpresa, le dije que nunca había tenido una oportunidad para realmente ganarme las cosas. Pero sí me iba triste y decepcionado de la forma en la que me sacaron. Me hubieran dejado terminar hasta diciembre”.

Finalmente, Mejía confesó que ha sido una situación muy complicada y que ha tenido que sufrir con su familia: “Me despiden con una foto con camisilla. Por lo menos pónganme una camisa o una foto bien bonita. La verdad, feo. Pero es aprendizaje y lo he vivido durante estos días, he llorado en familia porque ha sido un golpe difícil”.

Aquí el video con las palabras de Álex Mejía: